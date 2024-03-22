23 березня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб не накликати на себе біди і нещастя

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 23 березня, в православному календарі день пам’яті преподобномученика Никона Сицилійського та його 199 учнів. Він відомий також як Нікон Сицилійський. Був ранньохристиянським святим, що жив у III столітті. Він народився у Неаполі в сім’ї, де батько був язичником, а мати - християнкою. Нікон спочатку був воїном, але після небезпечної ситуації на полі бою, він згадав християнські настанови своєї матері та вирішив прийняти християнство.

Після хрещення Нікон відмовився від світського життя та став ченцем. Він провів три роки в усамітненні на горі, де, за переказами, отримав одкровення від ангела про те, що має стати єпископом. Згодом, єпископ Феодор Неаполітанський призначив його єпископом міста Мірра. Нікон був активним проповідником та борцем проти єресей.

251 року під час переслідувань християн, Нікона заарештували і піддали катуванням. Він залишився вірним своїм переконанням і був страчений разом зі своїми 199 учнями, які також не зрадили християнську віру. Їхні тіла були викинуті на вулиці, але їхній подвиг залишився в пам’яті вірних.

Церковне свято 23 березня — день пам'яті преподобного Никона Києво-Печерського

Він був одним із найближчих сподвижників преподобного Антонія Печерського. Прийшов до печер як священик і жив там суворим чернечим життям. Преподобний Антоній доручив йому постригати в ченці тих, хто прагнув приєднатися до печерських ченців, зокрема постриг преподобного Феодосія.

Преподобний Нікон також був відомий як ігумен Києво-Печерського монастиря. Він був змушений залишити Києво-Печерський монастир через конфлікт з князем Ізяславом.

Після повернення до Києва, преподобний Феодосій переконав Нікона повернутися до Печерського монастиря. Нікон став ігуменом після того, як преподобний Стефан відійшов від цієї посади. За часів ігуменства Нікона, головна Успенська церква монастиря була чудово розмальована і оздоблена мозаїками, виконаними переважно грецькими майстрами. Преподобний Нікон упокоївся 1088 року і вважається однією з найвизначніших особистостей Києво-Печерського монастиря XI століття.

Прикмети 23 березня

Народні прикмети 23 березня / Фото: Pexels

З берез тече багато соку — літо буде дощовим.

Білка вилізла і стрибає гілками — до тепла.

Сонячно і тепло — до спекотного літа.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не можна перебирати крупу, тому що прийдуть різні негаразди, особливо з фінансами. Показати чужій людині відкритий гаманець — до бідності. Не можна когось обманювати — накличете нещастя. Дівчатам забороняється зістригати нігті та волосся — не знайдуть нареченого.

Що можна робити завтра

В цей період вже прилітають з теплих країв зяблики. Наші пращури їх прикликали до будинку, годували хлібом, зерном, льоном. А ще проводили генеральне прибирання в будинку, виносили непотрібні речі, лахміття. Цим виганяли з оселі нечисть. А ввечері обов'язково влаштовували посиденьки з м'ятним чаєм — на щастя.

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