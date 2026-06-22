Церковне свято 23 червня / © pexels.com

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Завтра, 23 червня, в православному календарі день пам’яті святого мучениці Агрипини. Згідно з церковним переданням, Свята мучениця Агрипина походила з благочестивої християнської родини. Від раннього віку вона виховувалася в дусі віри, милосердя та відданості Богові. Її життя припало на час, коли християнство ще не було визнаною релігією, а його послідовники часто змушені були приховувати свої переконання.

Традиція описує Агрипину як жінку глибокої духовності, яка присвятила себе служінню Богові та підтримці інших християн. Вона відзначалася стійкістю у вірі та готовністю підтримувати тих, хто зазнавав переслідувань. Саме ця непохитність стала причиною її арешту.

Найбільш драматична частина життєпису Свята мучениця Агрипина пов’язана з її мученицькою смертю. За переказами, вона відмовилася зректися своєї віри, попри тортури та погрози. Її стійкість перед обличчям страждань стала символом духовної сили та вірності християнським переконанням.

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Після смерті її тіло було з пошаною поховане християнами, а місце поховання згодом стало осередком молитви та вшанування.

Прикмети 23 червня

Народні прикмети 23 червня / © pexels.com

Якщо 23 червня дощить — літо буде вологим і з частими грозами.

Ясна й сонячна погода цього дня обіцяє спекотний і сухий липень.

Сильний вітер — до нестійкої погоди протягом усього літа.

Що завтра не можна робити

Найважливішим народним застереженням цього дня вважалася заборона на купання у водоймах, адже вірили, що така дія може призвести до недуг або накликати хвороби.

Що можна робити завтра

У народних уявленнях три свята — Агрипини Купальниці, Івана Купала та Петра і Павла — з часом переплелися в єдиний великий обрядовий цикл. У цей період особливої сили набувають дівочі ворожіння з вінками: їх сплітають із трав і квітів і пускають на воду. Якщо вінок легко пливе й не тоне — це вважається доброю ознакою щасливої долі та вдалого майбутнього. Якщо ж він швидко йде на дно — вірили, що на людину можуть чекати труднощі або життєві випробування.

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