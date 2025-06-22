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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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23 червня — яке церковне свято, чому потрібно збирати лікарські трави

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 23 червня

Церковне свято 23 червня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 23 червня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Агрипини. Вона належала до знатного римського роду і жила в III столітті. Тоді християн в Римській імперії переслідували. Хоча вона й мала високий статус в суспільстві, вона обрала духовне життя ще в юному віці. Агрипина вирішила зберігати цнотливість і присвятити себе Богові.

За відкрите сповідання християнства Агрипину схопили. З неї довго і жорстоко знущалися, а потім поставили перед вибором: життя язичниці або смерть через віру. Дівчина не зрадила себе, а тому близько 262 року її душа покинула тіло.

Три благочестиві діви (Васса, Агафія і Павла) забрали тіло мучениців, таємно відвезли його до Сицилії, де поховали поблизу міста Менфі. Згодом над її гробницею виріс монастир.

Прикмети 23 червня

Народні прикмети 23 червня / © unsplash.com

Народні прикмети 23 червня / © unsplash.com

  • Спека 23 червня — чекайте на посушливе літо.

  • Мурахи активно бігають біля мурашника — триматиметься стійка погода.

  • Зозуля кує після обіду — чекайте на довготривалу хорошу погоду.

Що завтра не можна робити

Церква закликає до миру, злагоди й чистоти серця. Вона засуджує сварки, лайку, пліткарство, наклепи, заздрість, скупість і занепад духу. Цього дня не варто братися за важку фізичну працю, не годиться відмовляти тим, хто звертається по допомогу, а також суворо заборонено вживати міцні спиртні напої.

Що можна робити завтра

Цей день вважали підготовчим до дня Івана Купала. В народі починали збирати і сушити лікарські трави. Вірили, що вони несуть особливу міць та силу в цей період.

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Дата публікації
Кількість переглядів
30
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