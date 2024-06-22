23 червня — яке церковне свято, чому заходити у відкриту водойму ввечері смертельно небезпечно

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 23 червня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Агрипіни. Агрипіна народилася в Римі в благочестивій християнській родині. Вона відзначалася своєю набожністю з раннього дитинства і вела дуже праведний спосіб життя.

Вона присвятила своє життя служінню Богу, залишившись незайманою та відмовившись від мирських задоволень. Під час гонінь на християн, ймовірно, за правління імператора Валеріана (253-260 роки), Агрипіна була заарештована за свою віру. Вона відмовилася відректися від Христа і була піддана жорстоким тортурам.

За різними джерелами, після тривалих страждань Агрипіна померла мученицькою смертю. Її тіло було привезено до Сицилії трьома благочестивими жінками: Васою, Паулою і Агатонікою, які поховали її в Катані. Після смерті Агрипіни почали відбуватися численні чудеса біля її гробниці. Віряни вірили, що вона допомагала у зціленні хворих і захищала від епідемій.

Прикмети 23 червня

Народні прикмети 23 червня / Фото: Unsplash

Сонце на сході стало червоним — чекайте на похолодання.

У вікно стукає синиця — до вас поспішають хороші новини.

Після дощу ще довго на небі веселка — дощитиме не один день.

Що завтра не можна робити

Заборонено не лише купатися, але й підходити до відкритих водойм пізно ввечері наодинці — нечиста сила може вас викрасти. Цей день не сприятливий для великих покупок, адже гроші будуть витрачені даремно.

Що можна робити завтра

Вранці наші предки випивали склянку води, в якій цілу ніч пролежав срібний хрестик. Вірили, що це допоможе отримати міцне здоров'я на весь рік. До заходу сонця обов'язково потрібно поплавати в будь-якій водоймі.

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