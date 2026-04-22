Завтра, 23 квітня, в православному календарі день пам’яті святого великомученика побідоносця і чудотворця Юрія. Юрій народився приблизно у III столітті в Каппадокії (територія сучасної Туреччини) у заможній і шляхетній християнській родині. Його батько був військовим, а мати — побожною християнкою, яка виховала сина в любові до Бога та справедливості.

Після смерті батька Юрій разом із матір’ю переїхав до Палестини, де отримав добру освіту та вступив на військову службу до римського війська. Завдяки хоробрості, дисципліні та розуму він швидко здобув високий військовий ранг при дворі імператора Діоклетіана.

У часи правління Діоклетіана християнство зазнавало жорстоких переслідувань. Попри небезпеку, Юрій відкрито визнав себе християнином і відмовився виконувати накази, спрямовані проти віри.

Він роздав своє майно бідним, звільнив рабів і постав перед імператором, відкрито засудивши переслідування християн. За це його було заарештовано і піддано численним тортурам, однак, за переданням, він залишався непохитним у вірі.

За житійними переказами, Юрія піддавали жорстоким катуванням: його кидали до в’язниці, колесували, били та намагалися змусити зректися Христа. Проте він, за віруванням Церкви, отримував надприродну силу та зцілення, залишаючись живим після багатьох тортур.

Зрештою, 303 або 304 року він прийняв мученицьку смерть через усікнення мечем. Його подвиг став символом непохитної віри та духовної перемоги над страхом і смертю.

Однією з найвідоміших легенд, пов’язаних зі святим Юрієм, є оповідь про перемогу над змієм. За цим переказом, у місті (часто ототожнюваному з Лівією або Бейрутом) жахливий змій тероризував населення і вимагав людських жертв.

Коли черга дійшла до царської доньки, Юрій з’явився, переміг чудовисько та врятував дівчину. Цей сюжет символічно відображає перемогу християнства над язичництвом і злом.

Святий Юрій став одним із найпопулярніших святих у християнському світі. Його вважають покровителем воїнів, лицарів, землеробів і багатьох міст та країн.

В Україні його культ має особливе значення. День святого Юрія (Юріїв день) традиційно пов’язувався з початком весняних робіт і символізував оновлення природи та життя.

Прикмети 23 квітня

Ясний і теплий день — до раннього, але врожайного літа.

Якщо птахи активно співають зранку — буде тепла й стабільна погода.

Сильний вітер — літо буде мінливим і з грозами.

Що завтра не можна робити

У народних уявленнях цього дня особливо остерігалися будь-яких конфліктів і різких слів. Вважалося, що крик, лайка чи сварка можуть накликати небезпеку — існувало повір’я, ніби за порушення спокою людину може вразити блискавка. Також уникали роботи в саду чи на городі. За повір’ями, будь-які посадки, зроблені цього дня, могли постраждати від граду або погано прижитися, тож землю намагалися «не тривожити».

Що можна робити завтра

Святий великомученик Юрій, якого називають Побідоносцем, у народній традиції шанується як захисник і переможець темних сил. Тому цей день був пов’язаний із молитвами про силу, захист і добробут. До святого зверталися з проханнями про здоров’я та безпеку військових, про захист від хвороб і всякого зла, про береження худоби від недуг. Окремо дівчата молилися до святого Юрія з надією на зустріч із гідним, добрим судженим.