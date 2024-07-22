23 липня — яке церковне свято, що не можна робити цього дня, щоб не загинути

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 23 липня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Трохима, Теофіла та інших. Вони жили у III столітті та постраждали за свою віру в Христа під час гонінь на християн в Римській імперії. Переслідування християн в цей період було ініційовано імператором Декієм (правив з 249 по 251 рік) та іншими римськими імператорами, які намагалися відновити поклоніння римським богам та стабільність імперії. Святі мученики постраждали в Лікії, що розташована на території сучасної Туреччини.

Відомо, що Трохим і Теофіл були з числа тих, хто відкрито сповідував християнство, незважаючи на загрозу переслідування. Їх заарештували за наказом римського намісника, вони піддалися жорстоким тортурам, але не зреклися своєї віри. Разом з ними постраждали й інші християни, які були арештовані та піддані тортурам. Серед них, за традицією, згадуються Дорімедонт, Сатурнін і Євкарпій. Всі вони були страчені, ставши мучениками за віру.

Прикмети 23 липня

Народні прикмети 23 липня / Фото: Unsplash

Ввечері по землі стелиться туман — погода буде спекотною.

На поверхні води з'являється сом — чекайте на грозу.

Навколо мурашника багато мурах — до сонячних днів.

Що завтра не можна робити

Хлопцям, у яких немає другої половинки, заборонялося йти до лісу. Вірили, що у водоймах з'являються русалки, які можуть затягнути юнака на дно. Не можна сумувати і сваритися, інакше на вас і ваших близьких чекають хвороби.

Що можна робити завтра

Щоб все встигнути зробити, селяни вставали до сходу сонця. А ще існувало повір'я, хто цього дня ледарює, той взимку буде голодувати. Господині пекли пиріг зі свіжих ягід. Якщо з'їсти шматочок, то на вас чекає щастя в коханні.

Читайте також: