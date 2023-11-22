23 листопада — яке церковне свято, чому краще відмовитися від нового взуття

Завтра, 23 листопада, в православному календарі день пам’яті святителя Амфілохія. Святитель Амфілохій був єпископом Іконійським у IV столітті. Він був сучасником та другом святих Василя Великого та Григорія Богослова, а також двоюрідним братом останнього. Він вважається одним із Отців Церкви і захисником вчення про божественну природу Святого Духа.

Святитель Амфілохій народився в Кесарії Каппадокійській, де вивчав право та працював юристом. Однак незабаром він присвятив себе церковному життю і став ченцем. 374 року він був поставлений на єпископів Іконія, став першим митрополитом нової провінції Лікаонія. Він брав активну участь у боротьбі з єресями, особливо з македоніанством, яке заперечувало божество Святого Духа.

Йому присвячено твір святого Василя Великого "Про Святого Духа", а сам він написав аналогічну працю, яка, на жаль, не збереглася. Він також був присутній на Другому Вселенському соборі 381 року, де було затверджено Символ віри. 390 року він головував на Помісному соборі в Сіді, де було засуджено єресь месаліан (євхітів). Він помер у глибокій старості, після 394 року.

Церковне свято 23 листопада — день пам'яті святителя Григорія

Святитель Григорій Акрагантійський жив у VI-VII століттях на острові Сицилія. Він був єпископом міста Акраганта, яке зараз називається Агрідженто. Був відомий своєю святістю, мудрістю та красномовством. Він залишив по собі численні твори, зокрема гомілії, листи, поеми та канони. Він також склав алфавітний перелік книг Святого Письма, який став основою канонічного переліку.

Святитель Григорій переніс багато страждань за віру. Він був обвинувачений своїми недоброзичливцями, які звинуватили його в перелюбі з блудницею. Вони таємно провели її в його покої, а потім вивели перед народом, який після богослужіння проводжав свого владику до дверей будинку. Святий Григорій не виправдовувався, а покірно прийняв звинувачення, покладаючись на Божий суд. Він був заарештований і поміщений у в'язницю, де провів два роки.

Одного разу він побачив уві сні ангела, який сказав йому, що Бог прощає його гріхи і скоро звільнить його від кайданів. Справді, невдовзі після цього, за Божою волею, стався землетрус, який зруйнував в'язницю і звільнив святого Григорія. Він пішов до храму, де його зустріли з радістю та повагою. Його наклепники ж були вражені хворобою, яка спотворила їхні обличчя. Святий Григорій зцілив їх своєю молитвою і попросив народ не стратити їх, а пробачати їх, як Христос пробачав своїх ворогів на хресті. Святитель Григорій помер у глибокій старості, близько 630 року.

Прикмети 23 листопада

Народні прикмети 23 листопада / Фото: Pexels

Мало хмар на небі — буде ясна погода.

Хмарна погода — до буревію.

Снігопад — початок літа буде вогким.

Що завтра не можна робити

Триває Різдвяний піст, тому заборонено їсти продукти тваринного походження, молочні продукти, яйця. Також цього дня не можна взувати нове взуття, інакше накличете на себе проблеми. Краще не підвищувати голос і не лаятися, з близькими людьми складуться погані стосунки.

Що можна робити завтра

Головною забавкою цього дня була їзда на санях. Люди раділи, що вже встановився санний шлях і до весни не потрібно про це турбуватися. Ввечері дівчата збиралися разом і ворожили на судженого. Також на святковий стіл було прийнято пекти різні пироги.

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