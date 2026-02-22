Церковне свято 23 лютого / © pexels.com

Завтра, 23 лютого, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Полікарпа. Точні дати народження святого Полікарпа невідомі, проте він жив у II столітті й походив із смирнського регіону (сучасний Ізмір, Туреччина). З раннього віку Полікарп проявляв глибоку релігійну свідомість та прагнення до духовного життя. Він навчався у учнів апостолів, що дало йому безпосередній контакт із живим переданням християнського вчення. Саме через цей зв’язок із апостолами Полікарп здобув авторитет у християнській спільноті та був глибоко обізнаний у Святому Письмі та богослов’ї.

Полікарп став єпископом Смирни, де очолював християнську громаду протягом багатьох років. Він відзначався особливою мудрістю, терпінням і турботою про духовне життя вірян. Полікарп активно підтримував єдність Церкви, захищав чистоту віровчення, протистояв єресям та відстоював апостольську традицію. Його авторитет і праведне життя зробили його прикладом для священників і мирян.

Відомо, що святий підтримував листування з іншими християнськими громадами, зокрема з громадами Риму, підтверджуючи загальну віру Церкви. Одним із найвідоміших документів цього періоду є лист Полікарпа до Філе́монів та єпископів Азії, у якому він закликав вірян до стійкості у вірі та любові до Бога і ближніх.

Святий Полікарп став священномучеником у віці приблизно 86 років. Його арештували під час гонінь на християн за імператора Марка Аврелія. На суді він відмовився відректися від Христа, підтверджуючи віру словами: «Вісімдесят шість років я служив Йому, і ніколи Він мені не завдав зла; як можу я зараз відректися від Царя і Спасителя?»

Полікарпа спалили на вогнищі, але, за переказами, вогонь не заподіяв йому шкоди. Згодом його було дорубано мечем — і таким чином він прийняв мученицьку смерть. Його відданість Христу зробила його символом непохитної віри та мужності.

Прикмети 23 лютого

Народні прикмети 23 лютого / © pexels.com

Сильний вітер цього дня — весна буде вітряною й нестійкою.

Снігопад або заметіль — весна буде пізньою, холодною та сніжною.

Ранковий туман — літо буде дощовим, а урожай — багатим.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, дівчатам цього дня краще уникати виключно жіночого товариства — інакше є ризик залишитися самотньою. Не радять змітати павутину або вбивати павуків у домі — вважається небезпечним для щастя. Також слід відкласти носіння старого одягу, адже він може притягнути неприємності або негативні події.

Що можна робити завтра

Цього дня православні звертаються до святого Полікарпа, просячи його заступництва перед Господом. Особливо просять допомоги у вихованні дітей та зціленні від хвороб — віра у його силу надає впевненості та духовного спокою. За старовинними традиціями, незаміжні дівчата, які прагнуть швидкого шлюбу, можуть спекти пиріг і пригостити ним своїх незаміжніх подруг. Такий ритуал вважається символічним закликом щастя та любові у своє життя.