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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

23 липня — яке церковне свято, чому не можна ламати гілки калини

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 23 липня

Церковне свято 23 липня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 23 липня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Трохима, Теофіла та інших. Трохим, Теофіл та їхні сподвижники були християнами, які жили в Лікії (історична область в Малій Азії, територія сучасної Туреччини). Під час правління римських імператорів, які активно переслідували християн, вони були схоплені за сповідання віри у Христа.

На суді вони відмовилися принести жертви язичницьким богам, за що були жорстоко катовані. Але незважаючи на тортури, не зреклися віри, за що були страчені — імовірно, усічені мечем.

Прикмети 23 липня

Народні прикмети 23 липня / © unsplash.com

Народні прикмети 23 липня / © unsplash.com

  • День ясний і спекотний — чекайте на морозну зиму, довгу і теплу осінь.

  • Небо вкрите хмарами, але дощу немає — до похмурої, дощової осені.

  • Якщо 23 липня дощить — ще 40 днів буде йти дощ.

Що завтра не можна робити

Категорично забороняється відмовляти у допомозі та милосерді, а також бути скупим — інакше це може призвести до тяжких хвороб. Народні прикмети цього дня радять не лежати довго в ліжку, бо надмірний сон відбирає у людини добробут, а лінощі — віддаляють добробут. Ще одна сувора заборона — не можна ламати гілки калини, бо це приносить біду і нещастя.

Що можна робити завтра

У народній традиції цей день вважають сприятливим для початку нових справ — варто діяти рішуче і вкладати максимум зусиль, адже всі старання обов’язково дадуть багатий урожай. Якщо ж 23 липня вирішити свататися або влаштовувати весілля, то це обіцяє міцний, довготривалий і щасливий союз.

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Дата публікації
Кількість переглядів
85
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