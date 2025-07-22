Церковне свято 23 липня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 23 липня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Трохима, Теофіла та інших. Трохим, Теофіл та їхні сподвижники були християнами, які жили в Лікії (історична область в Малій Азії, територія сучасної Туреччини). Під час правління римських імператорів, які активно переслідували християн, вони були схоплені за сповідання віри у Христа.

На суді вони відмовилися принести жертви язичницьким богам, за що були жорстоко катовані. Але незважаючи на тортури, не зреклися віри, за що були страчені — імовірно, усічені мечем.

Прикмети 23 липня

Народні прикмети 23 липня / © unsplash.com

День ясний і спекотний — чекайте на морозну зиму, довгу і теплу осінь.

Небо вкрите хмарами, але дощу немає — до похмурої, дощової осені.

Якщо 23 липня дощить — ще 40 днів буде йти дощ.

Що завтра не можна робити

Категорично забороняється відмовляти у допомозі та милосерді, а також бути скупим — інакше це може призвести до тяжких хвороб. Народні прикмети цього дня радять не лежати довго в ліжку, бо надмірний сон відбирає у людини добробут, а лінощі — віддаляють добробут. Ще одна сувора заборона — не можна ламати гілки калини, бо це приносить біду і нещастя.

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Що можна робити завтра

У народній традиції цей день вважають сприятливим для початку нових справ — варто діяти рішуче і вкладати максимум зусиль, адже всі старання обов’язково дадуть багатий урожай. Якщо ж 23 липня вирішити свататися або влаштовувати весілля, то це обіцяє міцний, довготривалий і щасливий союз.