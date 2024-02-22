23 лютого — яке церковне свято, чому не можна починати день із сумних думок

Завтра, 23 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Полікарпа Смирнського. Полікарп Смирнський народився близько 70 року в місті Смирна (сучасний Ізмір, Мала Азія). Був одним із перших єпископів Христової Церкви та учнем святого апостола Івана Богослова, який висвятив його на єпископа міста Смірни.

Доля святого Полікарпа була пов’язана з переслідуваннями християн. За правління імператора Марка Аврелія, гонителі схопили Полікарпа. Перед своїми муками він бачив видіння, що його спалять живцем. Проте сталося диво: вогненні язики оточили Полікарпа, і він стояв посередині як очищене у вогні золото. Його тіло світилося крізь полум’я, а запах навколо нього був такий, немовби від кадила. Язичники тоді злякалися і прокололи його тіло, але з нього спливло стільки крові, що вогонь одразу погас. Так святий Полікарп прославив Бога мученицькою смертю 156 року у Великодню суботу.

Прикмети 23 лютого

Народні прикмети 23 лютого / Фото: pixabay.com

Сороки підлітають дуже близько до будинків — чекайте на заморозки.

Птахи ховаються під дахами — до снігопаду.

Сніг іде — на Великдень буде холодна погода.

Що завтра не можна робити

Дівчатам, особливо незаміжнім, заборонялося цей день проводити на самоті. Дуже важливо, щоб у компанії були жінки та хлопці. Також наші предки вірили, що не можна починати день з сумних думок і поганого настрою, інакше на вас чекають негативні новини.

Що можна робити завтра

Наші предки в давнину стежили за перелітніми птахами. Якщо їх вже багато повернулося з вирію, то вірили, що весна прийде рано і буде дуже теплою.

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