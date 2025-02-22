23 лютого — яке церковне свято, чому жінкам забороняється шити і вишивати

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 23 лютого, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Полікарпа. Полікарп народився приблизно 69 року в Малій Азії (теперішня Туреччина). Він був учнем апостола Івана Богослова, який і наставив його у вірі та, ймовірно, висвятив на єпископа Смирни (нині Ізмір, Туреччина).

Як єпископ, Полікарп відіграв важливу роль у становленні християнської Церкви в II столітті. Він активно боровся з єресями, зокрема з гностицизмом, який загрожував чистоті християнського вчення. Полікарп був також наставником багатьох майбутніх церковних діячів, зокрема святого Іринея Ліонського. Близько 155 року Полікарп відвідав Рим, де зустрівся з папою Анікетом. Вони обговорювали розбіжності між східною та західною традиціями святкування Великодня, але хоча й не дійшли єдиного рішення, залишилися в мирі.

За імператора Марка Аврелія (правив 161–180) розпочалися переслідування християн. Полікарпа схопили та привели на суд до римського проконсула Смирни. Йому пропонували зректися Христа та принести жертву імператору, але він твердо відповів:

"Я служу Христу вже 86 років, і Він не зробив мені жодного зла. Як же я можу зневажити свого Царя і Спасителя?"

Його засудили до спалення. За переказами, коли вогонь не завдав йому шкоди, римський воїн пронизав його списом. Полікарп помер близько 155 року (за іншими джерелами — 167 року). Його мученицька смерть описана у творі "Мучеництво святого Полікарпа" — це один із найдавніших християнських текстів, який зберігся до наших днів.

Прикмети 23 лютого

Народні прикмети 23 лютого / Фото: Unsplash

Якщо цього дня мороз і сонце, то весна буде ранньою.

Якщо хмарно й вітряно – слід чекати пізнього потепління.

Сильний снігопад – рік буде врожайним.

Що завтра не можна робити

Не можна сваритися та лихословити – вважалося, що сказані в цей день образливі слова можуть принести біди в дім. Не рекомендується починати нові справи – існувало повір'я, що розпочате цього дня буде важко довести до кінця. Жінкам не можна прати, шити та вишивати – це могло "зашити" добробут або накликати сльози. Не варто виходити на лід – вважалося, що цього дня вода "збирає" силу перед весняним розливом, і може забрати людину.

Що можна робити завтра

Зима поступово слабшала, і люди починали готуватися до весняних робіт: лагодили господарський реманент, чистили двори від снігу, переглядали запаси насіння.У християнській традиції цього дня вшановують пам’ять святого Полікарпа, єпископа Смирнського. Він вважався покровителем землеробів, тому селяни могли звертатися до нього з молитвами про врожай і захист від стихійних лих.

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