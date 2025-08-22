Церковне свято 23 серпня / © Pixabay

Завтра, 23 серпня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Луппа. Лупп вважається ранньохристиянським мучеником, який жив у часи переслідувань християн (ймовірно, у III–IV столітті, за часів римських імператорів, які проводили репресії проти християн). Його часто описують як ревного проповідника віри та побожного чоловіка.

Згідно з переказами, Лупп відмовився відректися від християнства і принести жертву поганським богам, за що його піддали тортурам і стратили. Місце та точна дата мучеництва невідомі, проте церква вшановує його як мученика, тобто людину, яка постраждала за віру.

Церковне свято 23 серпня — день пам’яті святого священномученика Іринея Ліонського

Іриней народився приблизно в 130–140 роках у місті Смирна (сучасна Туреччина). Він був учнем священномученика Полікарпа Смирнського, який, у свою чергу, був безпосереднім учнем апостола Івана Богослова. Тобто Іриней належав до “апостольського покоління” через учнівську лінію.

Близько 177 року Іриней переселився до Галлії (сучасна Франція), де став єпископом Ліона. Він активно проповідував, зміцнював віруючих і організовував церковне життя в регіоні, де християнство було ще в зародковому стані.

Іриней відомий насамперед як апологет і теолог. Його головна праця — “Проти єресей” (Adversus Haereses), написана приблизно в 180–190 роках. Святий Іриней став священномучеником, тобто мучеником за святе служіння Церкві. Ймовірно, він загинув близько 202 року під час гонінь на християн за імператора Септимія Севера.

Прикмети 23 серпня

Народні прикмети 23 серпня

Якщо на Луппа (23 серпня) ясне небо — осінь буде теплою та сухою.

Дощ на Луппа — до холодної та сирої осені.

Південний вітер віщує теплу, але коротку осінь, північний — холодну та довгу.

Що завтра не можна робити

У народних повір’ях 23 серпня вважається небезпечним для фінансових і побутових дій. Не радять позичати гроші чи речі, бо це нібито може відняти удачу. Також варто уникати роботи з гострими чи колючими предметами — існує підвищений ризик поранитися. День не підходить для планування майбутніх справ, старту нових проєктів або зміни роботи. Навіть домашні прибирання, підмітання чи миття підлоги вважаються небажаними, адже, за повір’ям, це може притягнути життєві труднощі.

Що можна робити завтра

До святого Луппа звертаються з молитвами про зцілення найтяжчих хвороб, про прояснення душі та зміцнення внутрішньої впевненості перед хрещенням, а також про зміцнення віри та духовної стійкості.