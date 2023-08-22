23 серпня — яке церковне свято, чому потрібно дивитися на воду і не можна починати прибирання

Завтра, 23 серпня, в православному календарі день пам’яті архідиякона Лаврентія. Архідиякон Лаврентій був одним з найвідоміших християнських мучеників першого тисячоліття. Він народився в Іспанії близько 225 року і служив дияконом у Римській Церкві під папою Сікстом II. 257 року імператор Валеріан видав указ про переслідування християн і заборону їхнього богослужіння. Папа Сікст був заарештований і страчений, а Лаврентій отримав наказ віддати всі церковні скарби префекту Рима. Лаврентій збрав усіх убогих і хворих, яких підтримувала Церква, і привів їх до префекта, сказавши: «Ось справжнє багатство Церкви». За цей вчинок Лаврентія поклали на решітку над вогнем і спалили живцем 258 року.

Прикмети 23 серпня

Народні прикмети 23 серпня / Фото: Pexels

На воді помітні брижі — до кінця серпня і у вересні буде багато дощів та вітрів.

Вода спокійна, без хвиль — чекайте на спокійну і м'яку зиму.

Квіти нахилили свої суцвіття — скоро почнеться дощ.

Що завтра не можна робити

Не рекомендується займатися домашніми справами і готувати їжу, особливо, робити те, що пов'язане з гострими предметами. Згідно з народними повір'ями 23 серпня краще не починати генеральне прибирання. Наші предки вірили, що добрі духи приходять до будинку, тому їх можна "вигнати" разом зі сміттям.

Що можна робити завтра

Символом 23 серпня в давнину вважалася вода. З самого ранку молоді дівчата намагалися вмитися з джерела, щоб отримати молодість та здоров'я. На світанку було прийнято збирати росу. Вірили, що вона має цього дня цілющі властивості.

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