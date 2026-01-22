Церковне свято 23 січня / © Pixabay

Завтра, 23 січня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Климента, єпископа. Святий священномученик Климент належить до когорти апостольських мужів — безпосередніх учнів і спадкоємців духовної традиції святих апостолів. За давніми церковними переказами, він народився в знатній римській родині наприкінці I століття. Його батьки були близькими до імператорського двору, що дало Клименту ґрунтовну освіту й можливість ознайомитися з філософією, риторикою та правом.

Проте попри високий соціальний статус серце юнака прагнуло істини. Пошуки сенсу життя привели його до проповіді апостолів Петра і Павла, від яких він прийняв християнську віру та хрещення. Саме вони, за церковним переданням, стали його духовними наставниками й підготували до пастирського служіння.

Після мученицької смерті апостолів Петро й Павла християнська громада Рима переживала складні часи: переслідування, внутрішні суперечки, нестачу духовних провідників. У цих умовах Климент був поставлений єпископом Римським — четвертим після апостола Петра.

Як архіпастир святий Климент вирізнявся мудрістю, лагідністю та глибоким богословським розумінням. Він докладав значних зусиль до утвердження церковної дисципліни, єдності та апостольського передання. Особливе місце в його спадщині посідає Перше послання до коринфян, написане для припинення розколу в Коринфській Церкві. Цей твір став одним із найдавніших пам’яток християнської літератури та свідченням авторитету Римської Церкви вже в апостольську добу.

Проповідь святого Климента виходила далеко за межі Рима. Він активно поширював християнство серед язичників, навертаючи до віри людей різного стану — від рабів до вельмож. Саме ця ревність стала причиною його переслідування з боку римської влади.

За наказом імператора Траяна святого Климента було заарештовано та заслано до Херсонесу Таврійського (територія сучасного Криму). Там він був приречений на каторжну працю в каменоломнях разом з іншими християнами. Навіть у засланні святий не припиняв пастирського служіння: він утішав в’язнів, навчав їх віри, звершував молитви й навертав до Христа місцеве населення.

За переданням, за молитвами святого Климента в пустельній місцевості чудесно з’явилося джерело води, що стало знаком Божої благодаті та сприяло масовому наверненню язичників.

Успіхи святого Климента викликали нову хвилю гніву влади. Щоб припинити його вплив, імператор наказав стратити єпископа. Святий священномученик Климент прийняв смерть близько 101 року: його втопили в морі, прив’язавши до шиї якір — символ його твердості у вірі та непохитності перед стражданнями.

Церковне свято 23 січня — день пам’яті святого мученика Агатангела

Святий мученик Агатангел належить до числа ранньохристиянських подвижників, чий життєвий шлях був тісно переплетений із долею апостольської Церкви. Він жив наприкінці I — на початку II століття, у добу жорстоких переслідувань християн у Римській імперії.

За церковним переданням, Агатангел походив із язичницького середовища й спершу не знав істинної віри. Його духовне прозріння сталося під впливом проповіді святого священномученика Климента, єпископа Римського, якого було заслано до Херсонесу Таврійського. Слухаючи його слова, сповнені євангельської істини й любові, Агатангел увірував у Христа, прийняв хрещення та став ревним учнем і співпрацівником святого Климента.

Після навернення Агатангел повністю присвятив себе служінню Церкві. Він супроводжував святого Климента під час його місіонерської діяльності в Херсонесі, допомагаючи йому в пастирській опіці над християнами, які перебували в засланні або жили серед язичницького населення.

Агатангел вирізнявся твердою вірою, мужністю та глибокою покорою. Він не лише підтримував братів і сестер у Христі словом утіхи, а й власним прикладом засвідчував силу християнської надії. За переданням, він разом зі святим Климентом брав участь у спільних молитвах, що супроводжувалися чудесними знаменнями, зокрема явленням джерела води в безводній місцевості, яке стало джерелом життя для багатьох людей і знаком Божої благодаті.

Успіхи християнської проповіді в Херсонесі викликали тривогу й гнів місцевої влади. Язичницькі жерці та римські чиновники, бачачи, що дедалі більше людей відмовляються від поклоніння ідолам, почали переслідування проповідників Христової віри.

Святий Агатангел був заарештований разом з іншими християнами. Його піддали допитам і тортурам, намагаючись примусити зректися Христа та принести жертву язичницьким богам. Проте мученик залишався непохитним, відкрито визнаючи себе християнином і сповідуючи віру в Єдиного Бога.

Не зумівши зламати духовної стійкості Агатангела, гонителі засудили його до смерті. За церковним переказом, святий мученик прийняв кончину через усічення мечем, завершивши свій земний шлях як істинний свідок Христової віри.

Його смерть стала насінням нових навернень: приклад мужності Агатангела укріпив багатьох християн і надихнув навіть язичників замислитися над істинністю проповіді Євангелія.

Прикмети 23 січня

Якщо 23-го січня сніг падає — буде багато сніжної погоди наступними днями.

Ранкова роса чи туман — до відлиги протягом дня.

Сильний мороз — до ясної, холодної, протяжної зими.

Що завтра не можна робити

За давніми віруваннями, 23 січня не схвалюється бездіяльність. Вважалося, що марнування часу, лінощі й тривале лежання без справи можуть притягнути до життя негаразди та послабити тілесні сили. Народна мудрість застерігає: пасивність цього дня нібито відкриває дорогу хворобам і прикростям.

Що можна робити завтра

Цього дня віряни з особливою надією звертаються до святих мучеників, сприймаючи їх як небесних покровителів і молитовних заступників перед Господом. У молитвах просять внутрішньої витривалості, здатності пройти крізь життєві випробування, подолати смуток і труднощі, а також звертаються з проханнями про тілесне здоров’я, духовне зміцнення й зцілення.