23 січня — яке церковне свято, чому потрібно обов'язково запросити до своєї оселі мандрівника

Завтра, 23 січня, в православному календарі день пам’яті святого Климента. Святий Климент був єпископом Анкірським і наставником для багатьох християн, серед яких був Агафангел, син римського сенатора. Вони були заарештовані за часів імператора Діоклетіана і піддані жорстоким катуванням за своє визнання Христа. Післе смерті Максиміана святого Агафангела був усічений мечем.

Церковне свято 23 січня — день пам'яті святої Агати

Свята Агата була дівою і мученицею, яка жила в 3 столітті на Сицилії. Вона відмовилася від шлюбу з язичником і залишилася вірною Христу. За це вона була піддана жорстоким катуванням, під час яких їй відрізали груди. Вона померла від ран у в’язниці. Вона вшановується як свята мучениця у різних християнських церквах.

Прикмети 23 січня

Народні прикмети 23 січня / Фото: Pexels

Сонячна погода — буде рання весна.

Ясне сонце і мороз — до спекотного серпня.

Сильний снігопад — буде великий урожай.

Що завтра не можна робити

Під забороною цього дня лінощі, які, за повір'ями, призводять до фінансових негараздів, бідності. Якщо ви знайшли гроші, не піднімайте їх, вони принесуть лише біди. Не можна танцювати і веселитися — скоро будете плакати.

Що можна робити завтра

За народним календарем обов'язково потрібно було впустити до своєї оселі мандрівника і нагодувати його смачною їжею. Це допоможе отримати підтримку святих.

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