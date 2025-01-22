23 січня — яке церковне свято, зробіть одну річ, щоб прикликати добробут у родину

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 23 січня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Климента.Климент був одним з перших священиків, які служили в Римі після апостольських часів. Він був спочатку дияконом, а пізніше став папою Римським. За його часів християни вже зазнавали гонінь із боку імператора Траяна.

Відомо, що святий Климент активно проповідував християнство, допомагав бідним і підтримував церковні громади. Його діяльність сприяла поширенню християнської віри в Римі та на теренах, що належали до імперії. Він також активно підтримував єпископів і священиків, налагоджуючи їхнє духовне життя.

Климент був заарештований за своє християнське служіння і відправлений на каторгу в Крим. Там він був убитий за наказом імператора. Єдине, що збереглося з його життя, — це його мученицька смерть, яка стала прикладом для багатьох поколінь християн.

Церковне свято 23 січня — день пам'яті святого мученика Агатангела

Агатангел був християнським мучеником, який постраждав за свою віру в часи гонінь на християн, що відбувалися в перші століття після Христової смерті. Хоча історичних документів про нього збереглося небагато, за свідченнями церковних джерел, Агатангел був одним із тих, хто відмовився відректися від християнської віри, незважаючи на тиск і переслідування.

Існує думка, що він був одним з єпископів або священиків в одній із християнських громад, і йому було доручено керувати церковними справами в часи, коли християн у Римській імперії активно переслідували. Агатангел сміливо сповідував віру в Христа, не боячись смертельних загроз.

Згідно з церковними традиціями, святий Агатангел був схоплений і підданий жорстоким тортурам, однак залишався непохитним у своїй вірі. Він був страчений, найімовірніше, через відрубування голови, що було типовим методом покарання для християнських мучеників за імператорів, які вороже ставилися до нової релігії.

Прикмети 23 січня

Народні прикмети 23 січня / Фото: Unsplash

Потепліло — до спекотного літа, випало багато снігу — літо буде дощовим.

На деревах багато білок бігає — потеплішає.

На водоймах немає льоду — вже не буде серйозних морозів до кінця зими.

Що завтра не можна робити

В жодному разі не можна дивитися на зірку, що падає. Наші предки вірили, що це принесе нещастя в родину. Щоб не винести з будинку добробут, не слід виносити сміття після заходу сонця.

Що можна робити завтра

Обов'язково приготуйте цього дня пиріг з курячим м'ясом, за народними прикметами він принесе в родину добробут. Намагайтесь зробити будь-яку добру справу. Вважається, що вона повернеться до вас сторицею.

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