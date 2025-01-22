23 січня — яке церковне свято, зробіть одну річ, щоб прикликати добробут у родину

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 23 січня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Климента.Климент був одним з перших священиків, які служили в Римі після апостольських часів. Він був спочатку дияконом, а пізніше став папою Римським. За його часів християни вже зазнавали гонінь із боку імператора Траяна.
Відомо, що святий Климент активно проповідував християнство, допомагав бідним і підтримував церковні громади. Його діяльність сприяла поширенню християнської віри в Римі та на теренах, що належали до імперії. Він також активно підтримував єпископів і священиків, налагоджуючи їхнє духовне життя.
Климент був заарештований за своє християнське служіння і відправлений на каторгу в Крим. Там він був убитий за наказом імператора. Єдине, що збереглося з його життя, — це його мученицька смерть, яка стала прикладом для багатьох поколінь християн.
Церковне свято 23 січня — день пам'яті святого мученика Агатангела
Агатангел був християнським мучеником, який постраждав за свою віру в часи гонінь на християн, що відбувалися в перші століття після Христової смерті. Хоча історичних документів про нього збереглося небагато, за свідченнями церковних джерел, Агатангел був одним із тих, хто відмовився відректися від християнської віри, незважаючи на тиск і переслідування.
Існує думка, що він був одним з єпископів або священиків в одній із християнських громад, і йому було доручено керувати церковними справами в часи, коли християн у Римській імперії активно переслідували. Агатангел сміливо сповідував віру в Христа, не боячись смертельних загроз.
Згідно з церковними традиціями, святий Агатангел був схоплений і підданий жорстоким тортурам, однак залишався непохитним у своїй вірі. Він був страчений, найімовірніше, через відрубування голови, що було типовим методом покарання для християнських мучеників за імператорів, які вороже ставилися до нової релігії.
Прикмети 23 січня
- Потепліло — до спекотного літа, випало багато снігу — літо буде дощовим.
- На деревах багато білок бігає — потеплішає.
- На водоймах немає льоду — вже не буде серйозних морозів до кінця зими.
Що завтра не можна робити
В жодному разі не можна дивитися на зірку, що падає. Наші предки вірили, що це принесе нещастя в родину. Щоб не винести з будинку добробут, не слід виносити сміття після заходу сонця.
Що можна робити завтра
Обов'язково приготуйте цього дня пиріг з курячим м'ясом, за народними прикметами він принесе в родину добробут. Намагайтесь зробити будь-яку добру справу. Вважається, що вона повернеться до вас сторицею.
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