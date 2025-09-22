Церковне свято 23 вересня / © Pixabay

Завтра, 23 вересня, в православному календарі Зачаття Івана Хрестителя. Це одне з важливих церковних свят, присвячене події, коли святі Йоаким і Анна, батьки Івана, отримали обітницю від Бога про народження майбутнього пророка. Це свято вшановує початок життя того, хто передував Ісусу Христу і хрестив його в річці Йордан.

Свято нагадує про чудо, коли бездітні Йоаким і Анна отримали від Бога обітницю про народження Івана Хрестителя. Воно підкреслює Боже провидіння та силу молитви, а також підготовку світу до приходу Месії.

Йоаким і Анна були благочестивими, але довго не мали дітей. У юдейській культурі того часу бездітність вважалася великою соціальною та духовною трагедією, тому подружжя переживало це як тяжке випробування. Вони молилися Богові про дар дитини, але багато років їх прохання залишалося без відповіді. За переказом, ангел з’явився Анні і повідомив, що вона народить сина, якого назве Іваном.

Це зачаття відрізнялося тим, що було чудесним: Анна була вже похилого віку, і природним шляхом народження дитини очікувати не можна було. У християнській традиції воно вважається подібним до зачаття Богородиці Марії — явним знаком Божого провидіння.

Прикмети 23 вересня

Народні прикмети 23 вересня / © unsplash.com

Туман на світанку — на дощ.

Ясна погода — на теплу осінь і врожай.

Червоне або рожеве небо — на вітер або дощ.

Що завтра не можна робити

Якщо збираєте фрукти чи ягоди, не поспішайте зірвати все підряд. Залиште частину врожаю для птахів — вони теж потребують їжі в цей час. Цього дня вважається великим гріхом завдавати шкоди природі: смітити, розпалювати багаття, плювати на землю чи рубати дерева. Також краще утриматися від лову риби та раків. Уникайте конфліктів із близькими. Сварки, старі образи, звинувачення та образи здатні серйозно зіпсувати стосунки, інколи навіть назавжди.

Що можна робити завтра

Цього дня в молитвах люди просять про оздоровлення тіла і душі: зцілення від хвороб, особливо від головного болю; позбавлення від шкідливих звичок та внутрішніх страхів; заспокоєння тривожних думок; а також про дарування життя і народження дитини. Згідно з народними звичаями, з 23 вересня починають готувати оселю до зими: утеплюють будинки й квартири, заготовляють дрова. День вважається особливо сприятливим для домашніх справ, які допомагають підготуватися до холодів і морозів.