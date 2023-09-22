23 вересня — яке церковне свято, чому заборонено думати про невдачі і навіщо ходили до лісу

Завтра, 23 вересня, в православному календарі день пам’яті святої Іраїди та Зачаття Івана Предтечі. Свята мучениця Іраїда була дочкою християнських батьків, які жили в Олександрії на початку 4 століття. Вона була дуже побожною і любила читати Святе Письмо. Одного разу, коли вона читала Біблію на городі, вона побачила групу християн, яких вели на смерть за наказом імператора Максиміліана. Вона забула про все і побігла до них, щоб підтримати їх і поцілувати їх руки. Солдати помітили її і заарештували. Вона визнала себе християнкою і відмовилася відступити від своєї віри. За це її кинули у вогонь, але вона залишилася непошкодженою. Потім її обезголовили мечем.

Свята мучениця Іраїда є покровителькою дівчат, які шукають чистоту і любов до Бога. У народі цей день називають "Предтеча" або "Іраїда Спирна" і пов’язують з пророком Іоанном Предтечею, якого також вшановують цього дня.

Церковне свято 23 вересня — день пам'яті мучеників Іона і його дітей

Святі мученики Іона та його діти були християнами, які жили в Антіохії у 4 столітті. Вони були знедоленими і зазнавали переслідувань від язичників. Одного разу, коли вони поверталися з церкви, їх зупинив солдат і запитав, чому вони не беруть участі в жертвопринесеннях богам. Іона відповів, що вони служать тільки одному справжньому Богу, який створив небо і землю. Солдат розлютився і почав бити Іону і його дітей. Він також наказав їм покинути місто і піти на гору, де на них чекала смерть.

Іона і його діти покірно пішли на гору, молячись і співаючи гімни. На шляху до них приєдналися інші християни, які хотіли померти разом з ними. Коли вони дісталися вершини гори, вони побачили, що там стояла група солдатів з мечами. Солдати почали вбивати християн, але Іона і його діти не боялися і не жалкували про своє життя. Вони радо прийняли мученицьку смерть за свою віру. Перед тим, як померти, Іона благословив своїх дітей і сказав: "Ніхто не може забрати в нас життя, ми самі його віддаємо Богові".

Прикмети 23 вересня

Народні прикмети 23 вересня / Фото: Pexels

Вночі почули спів півня — чекайте на погіршення погоди.

Мало грибів, але багато горіхів — до морозної зими.

Кіт вмивається лівою лапою — до поганої погоди, правою — до хорошої.

Що завтра не можна робити

Здавна вважалося, що цього дня не можна нікого хвалити, тому що можна наслати на людину біди. Також заборонялося думати про свої невдачі, інакше вони збільшаться в майбутньому. Краще відкласти на інший день роботу по дому. Церква забороняє вживати алкогольні напої.

Що можна робити завтра

Цього дня наші предки починали готуватися до холодів: зокрема утепляли будинки, займалися заготівлею дров. Дівчата ворожили на долю та судженого. Також йшли до лісу, збирати гриби. Адже за їхньою кількістю можна було прогнозувати погоду.

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