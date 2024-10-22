23 жовтня — яке церковне свято, чому не можна купувати будь-який товар

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 23 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Якова.

Яків був братом апостола Івана, і обидва були рибалками, які працювали на озері Генісарет. Ісус покликав їх до свого учнівства. Він був свідком багатьох важливих подій в житті Ісуса, включаючи Преображення Господнє і агонію в Гетсиманському саду.

Після Воскресіння Ісуса Яків став важливою фігурою в ранній християнській громаді. Він очолював церкву в Єрусалимі і відігравав значну роль у вирішенні питань, пов'язаних з проповіддю Євангелії. Яків проповідував християнство в різних регіонах, зокрема в Юдеї. За традицією, він був першим єпископом Єрусалима. Яків був страчений близько 62 року н.е. за наказом юдейського правителя Анни. Його мучеництво стало свідченням його вірності Христу.

Прикмети 23 жовтня

Народні прикмети 23 жовтня / Фото: Unsplash

Випав сніг і не тане — до теплої зими.

Град падає — до кінця листопада прийде справжня зима.

Захід сонця яскравий — погана погода зберігатиметься ще декілька днів.

Що завтра не можна робити

Цього дня не варто купувати будь-які товари. Вважається, якщо цієї заборони ослухається молодий самотній чоловік, то він ще довго шукатиме собі дружину. Також забороняється давати гроші в борг — це до фінансових проблем.

Що можна робити завтра

Цікавим ритуалом цього дня були так звані "бджолині ігри". Під час них потрібно було жужжати, прикидаючись бджолою, і їсти мед. Вважалося, чим голосніші звуки видає людина, тим здоровішою вона буде цілий рік.

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