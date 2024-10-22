23 жовтня — яке церковне свято, чому не можна купувати будь-який товар

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 23 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Якова.
Яків був братом апостола Івана, і обидва були рибалками, які працювали на озері Генісарет. Ісус покликав їх до свого учнівства. Він був свідком багатьох важливих подій в житті Ісуса, включаючи Преображення Господнє і агонію в Гетсиманському саду.
Після Воскресіння Ісуса Яків став важливою фігурою в ранній християнській громаді. Він очолював церкву в Єрусалимі і відігравав значну роль у вирішенні питань, пов'язаних з проповіддю Євангелії. Яків проповідував християнство в різних регіонах, зокрема в Юдеї. За традицією, він був першим єпископом Єрусалима. Яків був страчений близько 62 року н.е. за наказом юдейського правителя Анни. Його мучеництво стало свідченням його вірності Христу.
Прикмети 23 жовтня
- Випав сніг і не тане — до теплої зими.
- Град падає — до кінця листопада прийде справжня зима.
- Захід сонця яскравий — погана погода зберігатиметься ще декілька днів.
Що завтра не можна робити
Цього дня не варто купувати будь-які товари. Вважається, якщо цієї заборони ослухається молодий самотній чоловік, то він ще довго шукатиме собі дружину. Також забороняється давати гроші в борг — це до фінансових проблем.
Що можна робити завтра
Цікавим ритуалом цього дня були так звані "бджолині ігри". Під час них потрібно було жужжати, прикидаючись бджолою, і їсти мед. Вважалося, чим голосніші звуки видає людина, тим здоровішою вона буде цілий рік.
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