23 жовтня — яке церковне свято, навіщо "закормлювати" землю і влаштовувати "бджолині ігри"

Завтра, 23 жовтня, в православному календарі день пам’яті апостола Якова. Апостол Яків був одним з учнів Ісуса Христа. Він належав до групи, яку ще називали "братами Господніми", бо вони були синами Йосифа Обручника від його першої дружини. Апостол Яків був першим єпископом Єрусалимської церкви і головував на Апостольському Соборі 51 року. Він також написав Соборне послання, в якому наголошував на необхідності добрих справ для спасіння. Апостол Яків загинув мученицькою смертю 63 року, коли його скинули з портика храму і вдарили по голові.

Церковне свято 23 жовтня — день пам'яті святителя Ігнатія

Він був третім єпископом Антіохії і написав сім послань до ранніх християнських церков. Його заарештував імператор Лев Вірменин, який був іконоборцем, і відправлений до Риму, де він був засуджений до смерті від диких звірів в Колізеї. По дорозі до Риму він зустрічався з християнами з різних міст і писав їм листи, в яких висловлював свою віру та закликав до єдності церкви. Він також просив християн не перешкоджати його мученицькому призначенню, але радіти за нього, бо він хотів стати "чистим хлібом Христа". Він помер приблизно 107 року нашої ери і був похований у Римі.

Прикмети 23 жовтня

Народні прикмети 23 жовтня / Фото: Pexels

Якщо випав сніг і не тане — чекайте на м'яку і теплу зиму.

Якщо йде град або сніг, наче крупа, значить, через два тижні вже буде справжня зима.

Сильно дощить — наступного року буде великий урожай.

Що завтра не можна робити

Заборонялося цього дня влаштовувати гучні вечірки, співати та танцювати. Також краще не пити натщесерце просту воду — життя стане сірим і безрадісним. Не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Заборонялося злитися, сваритися, починати будь-які конфлікти.

Що можна робити завтра

Згідно з народними повір'ями цього дня влаштовували так звані "бджолині ігри": їли мед і дзижчали, наче бджоли. Це робилося, щоб "задобрити" комах і збільшити кількість меду, який можна буде зібрати наступного року. А ще існувала така традиція як "закормити" землю. На город та в поле кидали шматки пирогів, хліба для птахів. Вважалося, що тоді наступного року отримаєте великий урожай.

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