Церковне свято 23 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 23 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Якова. Яків був сином Зеведея та Саломії. Його брат — Іван, майбутній автор Євангелія та Одкровення. Родина Якова, як вважають, походила з Галилеї, ймовірно, займалася рибальством на Генісаретському озері.

Яків і його брат Іван були рибалками, коли Ісус покликав їх стати “ловцями людей”. Він залишив батька і човни, щоб слідувати за Христом. Його ім’я в Біблії часто згадується поруч з Петром та Іваном як найближчого учня Ісуса.

Яків виділяється мужністю й рішучістю, часто згадується як апостол із “гарячим темпераментом” (Його іноді називали “Син Громовий”). За переказами, апостол Яків проповідував в Іспанії, Єгипті та на Піренейському півострові, але найвірогідніше — у Юдеї. Його діяльність підкреслювала поширення християнства серед юдеїв.

Реклама

За свідченнями Нового Завіту (Дії апостолів 12:1–2) Яків був страчений царем Іродом Агрипою I близько 44 року. Він став першим апостолом, який постраждав за віру і був визнаний мучеником.

Прикмети 23 жовтня

Народні прикмети 23 жовтня / © unsplash.com

Повністю пожовкла верба — до ранньої зими.

Сніг випав і не розтає — зима буде теплою.

Почався град — слід чекати на ранні морози.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними прикметами краще уникати боргів — взяті гроші не принесуть добра. Не варто конфліктувати або з’ясовувати стосунки з близькими, а важливі справи й плани краще відкласти: вважається, що вони не збудуться.

Що можна робити завтра

У молитвах просять святого Якова про мудрість в ухваленні рішень, внутрішній спокій і ясність думок. Він шанується як покровитель паломників і бджолярів, тому до нього звертаються також з проханням про щедрий врожай меду. У давнину бджолярі саме 23 жовтня завершували всі приготування вуликів до зимового спокою. Цього дня вважалося корисним з’їсти ложку меду — щоб зміцнити здоров’я та привернути добробут.