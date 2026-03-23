Завтра, 24 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Захарія. Святий української православної традиції, який жив у Києво‑Печерській лаврі приблизно на межі XIII–XIV століть. Його шанують як приклад глибокої аскези, духовної боротьби й непохитної віри.

Захарія прийшов у лаврське братство як чернець і віддав себе суворому чернечому життю. Його подвиг полягав у надзвичайно строгому пості: святий відмовився від усього печеного та вареного, їв лише зелень — трави й рослини — один раз на день після заходу сонця. Така практика підкреслювала його прагнення до відречення від тілесного заради зосередження на духовному.

Через цей суворий піст і стриманість Захарія здобув великий авторитет серед братії й вважається, що навіть бісів тремтіли від самих згадок про його ім’я. Святий часто бачив ангелів у видіннях, що, за преданнями, засвідчувало високий рівень його духовного життя та близькість до Бога.

Існують різні відомості про походження Захарія: деякі джерела ототожнюють його з молодим юнаком, який у давнину був сучасником ігумена Никона (1077–1088 роки), і який перед постригом пожертвував значну спадщину на потреби монастиря. Після цього він постригся у чернецтво й залишився служити в Печерській обителі, присвятивши життя молитві й аскезі.

Прикмети 24 березня

Ввечері ясне небо — чекайте на потепління.

На ставках сидять лебеді — буде тепло.

Високі хмари до доброї погоди.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями цього дня після обіду слід уникати важкої фізичної праці: не прибирають, не перуть, не шиють — все це вважається небажаним і навіть гріховним. Не можна ображати ні людей, ні тварин, адже вважається, що негативні вчинки в цей день повертаються подвійно. Також не заведено ходити в гості чи приймати гостей у домі.

Що можна робити завтра

Є старовинний народний звичай: перед відвідуванням храму всією сім’єю обійти дім тричі з молитвою. Вірили, що це оберігає оселю від усякого лиха та недоброго впливу.