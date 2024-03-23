24 березня — яке церковне свято, чому в Артемонів день краще всю роботу закінчити до обіду

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 24 березня, в православному календарі день пам’яті святителя Артемія Солунського. Він був єпископом Селевкії, міста, що розташовувалося на території Малої Азії. Жив у першому або другому столітті і був відомий своєю великою любов’ю до людей та добротою. Його життя та діяльність були помічені апостолом Павлом, який призначив його першим єпископом Селевкії через його найвищу достойність. На жаль, про його життя відомо дуже мало.

Церковне свято 24 березня — день пам'яті преподобного Захарія Постника

Преподобний Захарій Постник був відомим своїм аскетизмом і жив у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Він славився тим, що постив увесь час, харчуючись лише зернами та овочами, і зазвичай їв після заходу сонця. За переказами, завдяки своїй жертовності, він отримав дар бачити ангелів і демонів.

Інші джерела згадують, що про дитинство, юнацтво і мирське життя преподобного Захарія майже нічого не відомо, але за легендами, він жив у XI столітті. Його батько Іоанн, будучи смертельно хворий, віддав маленького сина на виховання своєму другові Сергію, залишивши йому спадок. Захарій пізніше віддав усі отримані гроші у монастир і прийняв іконичество, дотримуючись найсуворішого посту. Мощі преподобного зберігаються в далеких печерах Києво-Печерської Лаври.

Прикмети 24 березня

Народні прикмети 24 березня / Фото: Pexels

Тепла погода вказує, що літо прийде дуже швидко.

Якщо все ще багато снігу лежить — чекайте на затяжну весну.

Почути спів жайворонка до тепла.

Що завтра не можна робити

На Артемія наші пращури намагалися не працювати після обіду, вірили, що така робота принесе лише серйозні неприємності. Також не ображали інших людей, відмовлялися від пліток, щоб не накликати на себе біду.

Що можна робити завтра

Цей день намагалися провести в колі сім'ї, йти в гості вважалося небажаним. Також в давнину в церквах освячували насіння перед висіванням. Вірили, що це допоможе підвищити урожай.

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