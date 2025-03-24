24 березня — яке церковне свято, що робити гріх цього дня за релігійним календарем

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 24 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Захарії. Святий Захарій був одним із великих подвижників IV століття, який жив і служив на території Візантійської імперії. Його життя стало прикладом глибокої віри, покори і посвяти в служінні Богу. Преподобний Захарій вступив у монашество в молодому віці і швидко здобув репутацію духовного наставника завдяки своїй мудрості та здатності вести людей до спасіння.

Захарій був відомий своєю ревною молитвою та суворим постом. Він подолав багато спокус та випробувань, віддаючи своє життя служінню Богу, безкорисливо допомагаючи іншим і проповідуючи християнські принципи.

У той час багато людей відступали від істинної віри, захоплюючись єретичними вченнями. Святому Захарію доводилося боротися за збереження чистоти християнського вчення, протистоячи розповсюдженню ересей.

У деяких літописах згадується, що святому Захарію довелося стати мучеником за віру. Проте існують також версії, згідно з якими він помер природною смертю після багатьох років служіння Богу.

Пам'ять святого преподобного Захарія відзначається в християнському календарі, зокрема в православній традиції. Його постать вважається символом відданості Богу, духовної глибини та боротьби за чистоту віри.

Прикмети 24 березня

Народні прикмети 24 березня / Фото: Unsplash

День ясний і сонячний — то літо буде теплим і без дощів.

Стоїть тепла та безвітряна погода — можна очікувати ранньої весни і спокійного літа.

Спостерігається багато птахів — це вказує на добрий урожай в майбутньому.

Що сьогодні не можна робити

Важливо контролювати свої емоції і прагнути до духовного очищення через молитву та спокій. Не можна сваритися, лихословити, лаятися. Цей день не призначений для розважальних заходів, гучних святкувань або вечірок. Віряни в цей день мають звертати увагу на духовне очищення, молитви, покаяння.

Що можна робити сьогодні

Для православних вірян важливо відвідати церковне богослужіння в цей день. Участь у службі та молитва перед святими мощами допомагає наблизитись до духовної чистоти.

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