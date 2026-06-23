Церковне свято 24 червня / © pexels.com

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Завтра, 24 червня, в православному календарі Різдво Івана Хрестителя. Іван Хреститель у християнській традиції вважається останнім великим пророком Старого Завіту та першим свідком Нового. Його народження описується в Євангелії від Луки як диво, адже батьки — священник Захарія та праведна Єлизавета — були похилого віку і довго не мали дітей.

Іван Хреститель закликав людей до покаяння, хрестив у водах Йордану та став символом внутрішнього очищення людини. Його постать об’єднує ідеї смирення, правди та духовної сили.

У народній традиції це свято тісно переплелося з дохристиянськими уявленнями про літнє сонцестояння. Саме тому воно має багато обрядових елементів, пов’язаних із природою.

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Сьогодні це свято залишається важливою духовною подією для мільйонів християн. Воно нагадує про необхідність внутрішнього очищення, чесності перед собою та готовності до змін.

Прикмети 24 червня

Народні прикмети 24 червня / © pexels.com

Яка погода цього дня — таке й літо.

Сильна роса зранку — до доброго врожаю огірків і зернових.

Високе, чисте небо — до стабільної теплої погоди.

Що завтра не можна робити

Не радили братися за будь-яку ручну роботу — особливо за шиття, в’язання чи вишивання, аби не «зашити» собі невдачі. Також уникали фінансових операцій: не позичали гроші та не брали боргів, щоб не накликати матеріальних труднощів у майбутньому.

Що можна робити завтра

Свято Івана Купала здавна супроводжувалося численними обрядами, у яких поєднувалися уявлення про очищення, ворожіння та вшанування природних сил і літнього сонцестояння. У ніч на Купала люди збиралися біля вогнищ, а молодь перестрибувала через полум’я, вірячи, що вогонь здатен спалити все лихе й очистити від недоброго. Дівчата ж плели вінки з трав і квітів та відпускали їх на воду, спостерігаючи за їхнім рухом.

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