Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
307
Час на прочитання
3 хв

24 елегантні короткі стрижки, що дарують свіжість і значно молодший вигляд жінкам 50+

Правильно підібрана стрижка змінює не лише те, що ви бачите у дзеркалі. Вона повертає внутрішню енергію, зміцнює впевненість і звільняє час у ранковій рутині. Тонке волосся після 50 років — не перешкода, а можливість обрати розумний силует, який подарує об’єм, рух і легкість.

Тетяна Мележик
Короткі стрижки для жінок 50+, які омолоджують

Короткі стрижки для жінок 50+, які омолоджують / © unsplash.com

М’які шари додають повітряності, продумані лінії створюють ефект підняття, а природні відтінки підсилюють текстуру та освіжають загальний вигляд. Головна перевага цих стрижок — у простоті догляду. Якщо ваша щітка вже “натякає” на зміни, саме час спробувати коротку, стильну та ефектну трансформацію.

Перистий піксі у пісочно-русявому відтінку

Акуратно проріджені пасма і легка “пір’їнчаста” текстура додають кореневого об’єму. Пісочно-русявий м’яко поєднується з сивиною та дарує природне сонячне сяйво.

Тейпер-кроп у холодному шатені

Точна філіровка по шийній зоні та біля вух формує чистий, охайний контур. Холодний шатен вирівнює тон шкіри й робить волосся візуально щільнішим.

Текстурний боб до підборіддя у м’якому каштані

Делікатні хвилі та легкі шари створюють об’єм і щільність. Світлий каштан додає глибини, підкреслює природні риси обличчя.

Об’ємний округлий боб у теплому мідно-каштановому

Градуйовані шари в зоні маківки посилюють пишність. Теплий тон робить обличчя м’якшим та виразнішим.

Хвилястий кроп на натуральній сивині

Короткі шари та “жива” текстура дарують легкість. Сивина виглядає шляхетно та сучасно, особливо з доглянутим блиском.

Короткий шег на темному брюнетському відтінку

Трішки недбалий силует, рвані шари та тонкий чубчик формують прикореневий об’єм. Насичений брюн робить контур чітким.

Стек-боб у теплому карамельному

Градієнт шарів на потилиці створює ефект піднятої форми. Карамельні переливи роблять зачіску динамічною та “дорогою”.

Коротка стрижка з бічним проділом у світлому золотистому блонді

Легкі пасма біля обличчя підкреслюють скулові лінії. Золотистий блонд освіжає тон шкіри та додає густини.

Слоїстий піксі з ефектом “сіль і перець”

Рвані текстури забезпечують висоту маківки. Контраст темних і світлих пасом надає образу вишуканості.

Кутовий міні-боб у медово-коричневому

Акцентований кут уздовж лінії щелепи гарно формує овал. Медово-коричневий дарує ніжне тепло.

Текстурний кроп у платиновому сірому

Дуже короткі шари на маківці створюють ефект густоти. Платиново-сірий виглядає стилістично стримано та не потребує частого тонування.

Боб до шиї з повітряними шарами у холодному коричневому

Довжина до лінії шиї та легкі бокові шари візуально піднімають профіль. Холодний відтінок додає глибини, не обтяжуючи.

Піксі з текстурними “фрагментами” у темному блонді

Гнучкі пасма імітують об’єм та тримають форму. Темний блонд створює гру світла й тіні.

Сучасний боул-боб у світлому каштані

Боул-боб після 50 років / © pinterest.com

Боул-боб після 50 років / © pinterest.com

Округла форма делікатно повторює природний контур голови. Світлий каштан додає блиску та доглянутого вигляду.

Кроп із піднятою маківкою в тоні “еспресо”

Слои у зоні темені формують миттєвий ліфтинг. Глибокий кавовий надає графічності.

Текстурний “ведж” у пісочно-коричневому

Акцент на потилиці та шиї створює охайну висоту. Пісочно-коричневий виглядає природно та м’яко.

Короткі шег-шари у темному попелястому блонді

Стрижка, у якій форма й рух поєднуються максимально гармонійно. Попелястий блонд красиво зливається із сивиною.

Мінімалістичний кроп у природному сріблі

Чітка лаконічна форма, яка підкреслює природний сріблястий відтінок. Стиль сучасний і невибагливий у догляді.

Боб з акцентом на обличчя у світлому мокко

М’які пасма біля обличчя візуально підтягують контури. Світлий мокко — універсальний та простий у підтримці.

Піднятий піксі у золотисто-коричневому

Укорочені боки поєднуються з об’ємом на маківці. Теплий золотисто-коричневий дарує сяйво.

Скульптурна коротка стрижка з тонкими шарами у попелясто-сірому

Точна робота з боками та потилицею створює легку, повітряну форму. Попелясто-сірий — благородний і витриманий.

Короткий кучерявий кроп у м’якому чорному

Природні кучері розкриваються завдяки багатошаровій формі. М’який чорний додає щільності без надмірної різкості.

Піксі-боб із легкою чолкою у нейтральному бежевому блонді

Поєднання піксі та боба з ніжною чолкою м’яко окреслює риси обличчя. Нейтральний бежевий підходить різним підтоном шкіри.

Гладкий боб до лінії щелепи в насиченому темно-каштановому

Стримана довжина підкреслює блиск і текстуру. Темний каштан робить тонке волосся щільнішим і формує чіткий силует.

