24 грудня — яке церковне свято, чому не можна перераховувати дрібні монети

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 24 грудня, в православному календарі день пам’яті святої преподобномучениці Євгенії. Одна з найвідоміших святих раннього християнства, що жила в III столітті в Римській імперії. Її життєпис наповнений прикладами віри, відданості Христу та подвигу. Євгенія народилася в знатній римській сім'ї в Александрії. Її батько, Филип, був високопоставленим чиновником, намісником Єгипту.

Вона отримала блискучу освіту і вирізнялася неабиякими розумовими здібностями. Євгенія була язичницею, але, вивчаючи різні вчення, зацікавилася християнством, яке тоді було переслідуваним. За переказами, Євгенія вирішила залишити світське життя і присвятити себе Богові. Щоб уникнути примусового шлюбу та інших обов’язків, які накладалися на жінок у її становищі, вона переодяглася в чоловічий одяг. Євгенія приєдналася до одного з чоловічих монастирів, де її прийняли, вважаючи чоловіком. Тут вона вела подвижницьке життя і була відома своєю мудрістю та благочестям.

Євгенія стала ігуменом монастиря, хоча її справжня стать залишалася таємницею. За переказом, одна жінка, яка прагнула спокусити "ігумена", після відмови звинуватила Євгенію в домаганнях. Це стало причиною судового розгляду, під час якого вона була змушена відкрити свою істинну особистість. Після викриття Євгенія повернулася до своєї сім'ї, яка також прийняла християнство. Вона активно проповідувала віру, навертаючи багатьох до християнства. Це викликало гнів місцевої влади, і Євгенія зазнала переслідувань. За свідченням, її схопили й після численних тортур стратили мечем. Вона прийняла мученицьку смерть за Христа, ставши прикладом непохитності віри.

Церковне свято 24 грудня — Святвечір

Святвечір (або Надвечір’я Різдва Христового) — це особливий день напередодні свята Різдва Христового, який святкується 24 грудня за новоюліанським календарем. Це час духовної підготовки до одного з найбільших християнських свят — Різдва, що символізує народження Ісуса Христа.

Святвечір — це день суворого посту, останній день Різдвяного посту, коли віряни готують свої серця до зустрічі свята. Цього дня господарі прибирають оселю, щоб вона була чистою та охайною, прикрашають її дідухом (снопом із колосків) або різдвяними символами, такими як ялинка.

Увечері, після появи першої зірки на небі (символ зірки, яка вказала волхвам шлях до Ісуса), сідають до столу. Готують 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів. Серед них найчастіше є кутя, борщ, вареники, риба, гриби, узвар, капусняк тощо. На столі запалюють свічку як символ світла Христа. Перед трапезою читається молитва, усі члени сім’ї просять Божого благословення, згадують померлих рідних. Кутя займає центральне місце на столі, і з неї розпочинають трапезу.

У деяких регіонах прийнято обмінюватися стравами чи символічними подарунками з сусідами.

Прикмети 24 грудня

Народні прикмети 24 грудня / Фото: Unsplash

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Що завтра не можна робити

Не можна цього дня перераховувати дрібні купюри чи монети — це принесе невдачу. Забороняється сваритися, лаятися і лихословити, як і в будь-яке інше велике релігійне свято.

Що можна робити завтра

У молоді на Святвечір були популярні ворожіння, особливо на майбутнє весілля, наречених, сімейне життя. Віряни обов'язково йшли на церковну службу, а потім збиралися родиною за святковим столом.

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