24 грудня — яке церковне свято, що можна і не можна робити для щасливого Святвечора та Різдва

Завтра, 24 грудня, в православному календарі Святвечір. Святий вечір — це урочиста вечеря напередодні Різдва Христового, яка поширена серед християн різних конфесій. За традицією, на столі має бути 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів або 12 місяців. Головною стравою є кутя — пшенична каша з маком, горіхами, родзинками та медом. Кутя означає вічність, достаток і благословення. Інші страви можуть бути різними в залежності від регіону, але зазвичай включають борщ, рибу, гриби, вареники, узвар та інше. На Святий вечір також звичайно ворожать, співають колядки, ходять з шопкою та відвідують родичів. Святий вечір є одним з найбільш затишних і сімейних свят українського народу.

Церковне свято 24 грудня — день пам'яті преподобномучениці Євгенії

Преподобномучениця Євгенія Римська була донькою Філіпа, префекта Єгипту, який був язичником. Вона навчилася християнству від апостола Павла і втекла з дому, перевдягнувшись у чоловіка. Вона вступила до монастиря, де стала ігуменом і творила дива. Пізніше вона була звинувачена у спробі зґвалтування жінки, але довела свою невинність, розкривши свою стать. Її батько, який впізнав її, також став християнином і єпископом Александрії. Євгенія була страчена мечем у день Різдва Христового, після того як вона витримала багато спроб вбити її.

Прикмети 24 грудня

Народні прикмети 24 грудня / Фото: Pexels

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Що завтра не можна робити

До заходу сонця їжу намагалися не вживати, вийняток робили лише вагітним, дітям, старим та хворим. Також не бажано зустрічати Святвечір у чорному одязі. Не можна сваритися, лихословити, голосно кричати. Також не дозволялося займатися домашніми справами, всі клопотання краще відкласти.

Що можна робити завтра

Як тільки на небі з'являлася перша зірка, вся родина збиралася за святковим столом, на якому обов'язково стояло 12 пісних страв (за 12 апостолами). Серед них почесне місце займала кутя. Після вечері йли до церкви на святкове богослужіння.

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