Церковне свято 24 грудня / © unsplash.com

Завтра, 24 грудня, в православному календарі день пам’яті святої преподобномучениці Євгенії. Свята Євгенія народилася у Римі в родині знатного і заможного походження. Її батько — Филип — був намісником (префектом) імператора в Єгипті і мешкав з родиною в Олександрії. Євгенія отримала прекрасну освіту, вирізнялася красою, розумом і добротою.

Від ранніх років Євгенія відкидала мирські пропозиції шлюбу, бо прагнула зберегти свою чистоту для Бога. Прочитавши Послання апостола Павла, вона з усією душею захопилась християнською вірою, але тримала це в таємниці від батьків.

Щоб повністю присвятити себе Христу, юна Євгенія у віці близько 16 років таємно покинула дім. Вона переодяглася в чоловічий одяг, взяла з собою двох вірних слуг — Прота і Якинфа, які також стали її духовними супутниками, — і вирушила до монастиря для чоловіків.

У монастирі вона прийняла святе Хрещення (за деякими літописами — від єпископа Еллія чи Єлея/Геліна) і взяла ім’я Євгенія. Там Євгенія розвивала подвиг молитви, аскези і служіння ближнім, здобувши повагу братії.

Після хрещення і життя в монастирі Євгенія отримала дар духовного зцілення та дар проповіді. Вона допомагала хворим, слабким та нужденним. Євангелізаційна діяльність святої впливала на багатьох людей і вона навертала людей до віри Христової.

Одного разу вагітна жінка на ім’я Мелантія, яку Євгенія зцілила, почала палко бажати «Євгенія» (адже думала, що той чоловік‑чернець — саме чоловік). Коли Євгенія відкинула її з чистотою серця, Мелантія звинуватила святу у злочині, чого не могло бути.

Святу привели на суд до префекта — її власного батька Филипа. Щоб довести свою невинність, Євгенія розкрила свою жіночу стать та те, що вона — його донька. Це призвело до навернення батька і всієї родини до християнської віри.

Після свого навернення Филип прийняв християнство і навіть став єпископом, але потрапив у нові гоніння на християн і загинув за віру. Саму ж святу Євгенію разом із Протом і Якинфом відправили до Рима, де в часи наступних переслідувань вона мужньо відстоювала свою віру.

В підсумку свята пройшла через муки та випробування за Христа, але не залишила свою віру. За традицією церковних переказів вона завершила своє земне життя мученицькою смертю мечем під час одного з гонінь на християн приблизно в середині ІІІ століття.

Прикмети 24 грудня

Народні прикмети 24 грудня / © pexels.com

Якщо 24 грудня йде сніг — буде щедрий врожай влітку.

Тиха погода без вітру — прикмета, що зима буде спокійною, без буревіїв.

Хмарне або похмуре небо — до вітряної та дощової весни.

Що завтра не можна робити

24 грудня завершується Різдвяний піст 2024 року. Для тих, хто його дотримувався, цей день передбачає повну відмову від їжі, дозволяється лише вода. Святкову вечерю розпочинають після появи першої різдвяної зірки на небі. За народними звичаями, за святковим столом не можна з’являтися в чорному одязі.

Що можна робити завтра

Вечір напередодні Різдва традиційно збирає всю родину за святковим столом. Його накривають білою скатертиною, а на середині кладуть сіно — знак ясел, у яких народився Христос. На столі обов’язково присутні 12 пісних страв, серед яких кутя символізує господиню, а узвар — господаря. Вважається, що кожну страву слід скуштувати, аби наступного року не знати голоду. Особливим звичаєм є пригостити самотніх, розділяючи з ними святкову трапезу та теплоту свята.