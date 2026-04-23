Завтра, 24 квітня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Сави Стратилата. Сава Стратилат жив у III столітті, у період, коли Римська імперія переживала чергову хвилю гонінь на християн. Він був воєначальником високого рангу — «стратилатом», тобто командиром військового загону. За переказами, Сава походив із готського середовища, але служив у римському війську, здобувши повагу як досвідчений і дисциплінований воїн.

Попри своє становище, він таємно сповідував християнську віру, допомагав бідним і полоненим, а також підтримував інших християн, які перебували під загрозою переслідувань.

Ключовим моментом у житті Сави стало його відкрите визнання віри у Христа. Коли імператорські власті почали вимагати участі у язичницьких жертвоприношеннях, Сава відмовився підкоритися наказу. Він залишив військову службу та відкрито заявив про свою належність до християнської громади.

Цей крок був надзвичайно ризикованим: відмова від поклоніння язичницьким богам у той час розцінювалася як державний злочин.

За наказом римської влади Сава був заарештований і підданий жорстоким катуванням. За переказами, він зазнав численних тортур, але не зрікся віри. Його стійкість вразила навіть деяких язичницьких воїнів, які почали замислюватися над істинністю християнського вчення.

Попри тиск і обіцянки звільнення, якщо він зречеться Христа, Сава залишився непохитним.

У кінцевому підсумку святий Сава Стратилат був страчений. За церковним переданням, його смерть стала мученицькою жертвою за віру. Його подвиг датують приблизно 272 роком.

Прикмети 24 квітня

Червоне небо вранці — до вітряної та дощової весни.

Похмурий або холодний день — весна затримається, а тепло прийде пізніше.

Дощ цього дня — на добрий урожай грибів улітку.

Що завтра не можна робити

Цього дня краще не братися за нові починання — вважається, що вони не принесуть бажаного результату. Також не радять позичати гроші чи займатися їх підрахунком, бо це, за повір’ями, може притягнути нестачу та фінансові труднощі. Окремо підкреслюють: не слід відмовляти людям у допомозі, адже така байдужість, за народними уявленнями, здатна «відвернути» добробут і накликати злидні.

Що можна робити завтра

У день святого Сави Стратилата, якого вважають покровителем воїнів, звертаються в молитвах із проханням про внутрішню силу, витримку та здатність гідно долати життєві випробування. Вважається, що цього дня особливо важливо просити про стійкість духу та захист у складних обставинах.