Церковне свято 24 квітня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 24 квітня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів. Це християнські святі, які постраждали за свою віру в IV столітті під час правління імператора Ліцинія (ка. 308-324 рр.) в Римській імперії. Їхнє життя є прикладом мужності та стійкості в Христі, а також відданості Богу навіть перед лицем смерті.

Сава Стратилат був військовим начальником у римській армії, і через свою високопосадову посаду мав великий вплив. Він був народжений у багатій християнській родині, але спочатку не виявляв особливої релігійної віри, хоч і був прихильником моральних чеснот. Однак, після того як він зустрів християнських мучеників і став свідком їхнього страждання, він увірував у Христа.

Як командувач армії, Сава утримував своє військо в строгій дисципліні та порядку. Його слава серед воїнів була надзвичайною, і багато солдатів почали вірити в Христа завдяки його прикладу. Під час правління імператора Ліцинія, який активно переслідував християн, Сава був викликаний на допит через свою віру.

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Після того як він відмовився зректися Христа, Сава був засуджений до страти. Разом з ним були страчені й інші християни, серед яких 70 воїнів, які також відмовилися зректися своєї віри. Це було трагедією, але водночас і свідченням глибокої релігійної відданості й сили.

Мученики були замучені різними способами: їх катували, а потім стратили, причому багато хто з них залишався стійким у вірі до кінця. Сава, хоч і був страчений разом з іншими воїнами, став прикладом для багатьох поколінь християн і залишився шанованим святим.

Прикмети 24 квітня

Народні прикмети 24 квітня / © unsplash.com

Туман на 24 квітня — до сприятливої погоди влітку.

Гроза 24 квітня — до хорошого врожаю пшениці та інших зернових.

Мороз на 24 квітня — до гарного врожаю яблук.

Що завтра не можна робити

Варто уникати конфліктів, суперечок і будь-яких спільних застіль з алкоголем. Згідно з народними прикметами, не рекомендується розпочинати нові справи, адже вони будуть безрезультатними. У жодному разі не можна відмовляти в допомозі, адже такий вчинок може призвести до нещасть і злиднів. Також заборонено позичати або перераховувати гроші, оскільки це може привести до матеріальних труднощів і бідності.

Що можна робити завтра

Святий Сава Стратилат є покровителем воїнів, і до нього звертаються з молитвами про зміцнення духу та здатність витримати всі життєві труднощі.

Згідно з народними традиціями, в цей день готують страви з вівса — кашу, хліб, суп, вівсяне печиво і кисіль, аби забезпечити добрий врожай. Також печуть вівсяні млинці, якими пригощають родину та нужденних, прагнучи привернути достаток у дім.