24 квітня — яке церковне свято, чому цього дня заборонено готувати страви з пшеничного борошна

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 24 квітня, в православному календарі день пам’яті святого Сави і з ним 70 воїнів. Вони відомі у християнській традиції як мученики, які постраждали за свою віру. Життя цих святих відбувалося у часи правління імператора Авреліана в Римі.

Сава Стратилат був воєводою, родом з готів, і славився своєю вірністю Христу. Він відвідував ув’язнених християн, підтримував їх і надавав допомогу зі своїх маєтків. Сава був також відомий своїм життям у чистоті та постництві, мав владу над бісами і здатність виганяти нечисті духи з людей.

Коли на нього поскаржилися імператору, Сава сміливо визнав свою віру перед Авреліаном, відкинувши свій воєнний пояс і воєводський сан. Він був готовий прийняти будь-які муки заради Христа. Саву піддавали тортурам: його били, обпалювали свічками і навіть кинули у бочку з розпеченою смолою, але він залишився неушкодженим завдяки Божій силі.

Це чудо переконало 70 воїнів повірити в Христа, і вони відкрито це визнали. За це вони були негайно страчені і отримали мученицький вінець від Христа. Саву ж кинули до темниці, де він мав божественне видіння і отримав підкріплення. Незважаючи на спроби імператора змусити його відмовитися від віри, Сава залишався непохитним, тому його кинули до річки, де він втопився.

Церковне свято 24 квітня — день пам'яті святого мученика Євсевія та 40 інших

Святий мученик Євсевій та 40 інших відомі у християнській традиції як свідки мучеництва святого Георгія Побідоносця. Євсевій був одним з тих, хто спостерігав за тортурами святого Георгія і, бачачи чудесні зцілення, увірував у Христа разом з іншими 40 особами.

Ці люди були кинуті до темниці за свою нову віру, а пізніше їх стратили. Їхній приклад віри та мужності перед обличчям переслідувань став натхненням для багатьох вірян.

Прикмети 24 квітня

Народні прикмети 24 квітня / Фото: Unsplash

Дощить — буде великий урожай жита.

Комарі літають зграєю — до великого урожаю вівса.

На березі з'явилися сережки — можна сіяти овес.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші пращури намагалися не готувати звичні страви (вареники, пироги) з пшеничного борошна. Вірили, що це принесе проблеми зі здоров'ям. Тому обов'язково перемелювали овес і готували на ньому. Також заборонялося сваритися зі своєю другою половинкою — у вас не буде майбутнього.

Що можна робити завтра

Селяни молилися святим за здоров'я і позбавлення від хвороб. Обов'язково потрібно цього дня бути радісним і веселим, спілкуватися з людьми навколо, тоді ваша доля буде щасливою.

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