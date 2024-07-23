24 липня — яке церковне свято, що робити, щоб запобігти пожежам і блискавицям

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 24 липня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Бориса і Гліба. Борис (у хрещенні Роман) та Гліб (у хрещенні Давид) народилися у 980-х роках. Вони були улюбленими синами Володимира Великого, який прагнув зміцнити християнство на Русі після прийняття християнства 988 року. Борис був князем Ростова, а Гліб — князем Мурома.

Після смерті Володимира 1015 року його син Святополк Окаянний, який бажав захопити владу, вчинив змову проти своїх братів. Святополк відправив вбивць до Бориса, який у той час перебував на річці Альта зі своїм військом. Борис відмовився чинити опір і був убитий вночі 24 липня 1015 року. Гліб дізнався про смерть брата і також був убитий за наказом Святополка, приблизно у вересні того ж року.

Борис і Гліб були канонізовані Руською Православною Церквою 1071 року за їхню відданість християнській вірі та небажання проливати кров. Їхня мученицька смерть стала символом братської любові та миролюбства. Вони також стали першими святими, канонізованими на Русі, що свідчило про розвиток християнської свідомості та культури на цих землях.

Церковне свято 24 липня — день пам'яті святої великомучениці Христини

Вона жила у III столітті й зазнала мученицької смерті за свою віру в Ісуса Христа. Її життя є прикладом глибокої віри та мужності.

Христина народилася в місті Тир (нині це частина Лівану) у багатій язичницькій родині. Її батько, на ім'я Урбан, був римським воєначальником і ревним прихильником язичницьких вірувань. Він побудував для своєї дочки вежу, де вона мала жити разом зі служницями, відданими язичницьким богам.

Попри спроби батька виховати її в язичницькій вірі, Христина почала цікавитися християнством. За переказами, вона отримала одкровення від ангела, який навчав її християнської віри. Христина зламала всі ідоли у вежі, віддала своє майно бідним і прийняла хрещення.

Дізнавшись про це, її батько був у люті. Він наказав піддати її жорстоким тортурам. Христина пережила багато страждань: її били, різали, кидали в піч, де вона залишилася неушкодженою, та вішали на дереві. Проте вона чудесним чином виживала. Нарешті її стратили через обезголовлення.

Прикмети 24 липня

Народні прикмети 24 липня / Фото: Unsplash

Зозуля літає низько — до дощу.

Південний вітер вказує на погіршення погоди.

До обіду не висохла роса — чекайте на грозу.

Що завтра не можна робити

Жінкам заборонялося ходити з розпущеним волоссям, тому що в ньому могла заплутатися нечисть, яка погіршить стан пасм. Якщо починається гроза, не залишайте вікна відчиненими. В будинок може потрапити нечиста сила, яка нашкодить вашій родині. Цього дня намагалися не йти на поля працювати, щоб не було пожеж і блискавиць, що можуть спалити сіно.

Що можна робити завтра

Жінки обов'язково збирали ягоди черемухим, щоб приготувати компоти і заготівлі на зиму. Вважалося, що їх потрібно висушити, тоді всі лікувальні властивості зберігатимуться якнайдовше.

Читайте також: