24 листопада — яке церковне свято, чому на Катерину незаміжні дівчата ворожили на судженого

Завтра, 24 листопада, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Катерини. Свята мучениця Катерина була дочкою знатного правителя міста Александрії, яка жила в кінці III — початку IV століття. Вона була дуже красивою, розумною і освіченою дівою, яка вивчала філософію, літературу, астрономію і математику. Прийняла християнство під настановою святого старця, який показав їй ікону Богоматері з Христом. У сні вона побачила, як Богородиця обручила її з Сином Своїм, давши їй перстень. Катерина стала відданою нареченою Христа і відмовилася від усіх земних наречених.

Коли до Александрії прибув імператор Максимін, який жорстоко гнобив християн, Катерина виступила проти нього і захищала свою віру. Вона змогла переконати в християнстві п’ятдесят вчених, яких імператор запросив для сперечання з нею. За це вона була кинута у в’язницю, де вона продовжувала проповідувати Євангеліє і навертати до Христа. Навіть дружина імператора Фавстіна і начальник війська Порфирій стали християнами через її слова. Всіх їх імператор звірськи вбив.

Катерину ж він хотів покарати за допомогою колеса, на якому були прикріплені гострі ножі. Але коли вона підійшла до колеса, ангел Божий розбив його на шматки. Тоді імператор наказав обезголовити Катерину. З її рани замість крові витекло молоко, а тіло її ангели перенесли на гору Синай. Там був побудований монастир на її честь, де зберігається її мощі і перстень. Свята Катерина є покровителькою вчених, студентів, філософів, дівчат і всіх, хто шукає істини.

Церковне свято 24 листопада — день пам'яті великомученика Меркурія

Великомученик Меркурій був християнським святим, який жив у III столітті. Він народився в Каппадокії в сім’ї римського воїна. Його ім’я при народженні було Філопатер, що означає "той, хто любить батька". Він служив у римській армії під командуванням імператора Деція, який переслідував християн. Філопатер був хоробрим і відважним воїном, який отримав прізвисько Меркурій, на честь римського бога війни.

Одного разу, коли Філопатер брав участь у битві проти варварів, він побачив на небі хрест, на якому було написано: "За цей знак переможеш". Тоді він почув голос, який сказав йому: "Не бійся, Філопатере, Я з тобою. Я — Ісус Христос, Син Божий, який прийшов на світ, щоб спасти людей. Ти — Мій вірний слуга, і Я дам тобі перемогу над ворогами". Після цього Філопатер зробив хрестне знамення і кинувся у бій з такою силою, що варвари почали тікати. Філопатер повернувся до свого табору з великою славою і честю.

Філопатер вирішив прийняти християнство і піти до єпископа Антіохії, щоб отримати хрещення. Єпископ дав йому ім’я Михайло, на честь архангела Михаїла, який перемагає сатану. Михайло повернувся до своєї частини і продовжував служити імператору, але тепер він не брав участі у жертвопринесеннях богам. Це не сподобалося імператору Децію, який дізнався, що Михайло став християнином. Він наказав його привести до себе і запитав, чому він відмовився від богів Рима. Михайло відповів, що він вірує в єдиного істинного Бога, який створив небо і землю, і в Його Сина Ісуса Христа, який воскрес з мертвих. Він засвідчив, що християнство - це єдина правдива релігія, і закликав імператора покаятися і прийняти Христа.

Децій розлютився і наказав піддати Михайла різним мукам. Він був битий, розтягнений, спалюваний, голодний, кинутий у воду з важкими каменями, але Бог захищав його і давав йому силу терпіти. Михайло не зраджував своєї віри і не боявся смерті. Він молився за своїх катів і за всіх людей, щоб вони пізнали Христа. Нарешті, Децій наказав обезголовити Михайла. Михайло радісно пішов на страту, віддавши свою душу Богові. Це сталося 25 листопада 249 року в місті Кесарія Каппадокійській. Його тіло було поховане в церкві, яку він сам побудував на честь архангела Михаїла.

Великомученик Меркурій є покровителем воїнів, миротворців, поліцейських і всіх, хто страждає за правду і справедливість.

Прикмети 24 листопада

Народні прикмети 24 листопада / Фото: Pexels

Ясна погода — чекайте на похолодання.

Зірки на небі маленькі — буде снігопад.

Відлига вказує на морози в другій половині грудня.

Що завтра не можна робити

Незаміжним дівчатам заборонялося сваритися, лаятися, тому що інакше в коханні не поталанить. А ось заміжним жінкам не можна було носити нове взуття, вірили, що тоді чоловік буде невірним. Під забороною будь-яка їжа тваринного походження, молочні продукти, яйця — триває Різдвяний піст.

Що можна робити завтра

В народі цей день називали Святом жіночої долі, адже Катерину здавна вважали покровителькою дівчат і жінок. Ввечері дівчата збиралися гуртом і ворожили на судженого. Вранці ж обов'язково йшли на службу до церкви, щоб помолитися святій і поставити свічку перед її іконою.

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