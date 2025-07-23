Церковне свято 24 липня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 24 липня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Бориса і Гліба. Святі мученики Борис і Гліб — перші святі, канонізовані в Русі після хрещення. Їх вважають страстотерпцями — тими, хто добровільно прийняв мученицьку смерть, не чинячи опору, наслідуючи Христа. Їхній подвиг і образ стали символом християнського смирення, любові до ближнього і готовності до самопожертви заради миру.

Борис і Гліб були синами святого князя Володимира Великого, хрестителя Русі. За найпоширенішою версією, їхньою матір’ю була болгарка (можливо, княжна з Волжської Булгарії або Болгарії на Дунаї), але її ім’я точно не відоме.

Після смерті князя Володимира 1015 року між його синами розгорілася жорстока боротьба за владу. Старший син Святополк, який сидів у Києві, прагнув усунути потенційних суперників.

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Борис на той час княжив у Ростові, а Гліб — у Муромі. Довідавшись про смерть батька, Борис не став виступати проти Святополка, попри підтримку дружини. Він молився за нього, вирішивши, що не проллє братньої крові.

Бориса Святополк підступно наказав убити дорогою з походу на печенігів — на річці Альта (тепер — біля Переяслава). Коли Борис молився, його зарізали власні дружинники, підкуплені Святополком. Гліба Святополк покликав нібито до хворого батька. Коли той плив човном по Дніпру, на нього напали вбивці. Побачивши смерть, Гліб лише молився, не пручався, і був заколений ножем — 5 вересня 1015 року.

Канонізовані близько 1071 року, ймовірно, під час князювання Ярослава Мудрого або його сина Ізяслава.

Церковне свято 24 липня — день пам’яті святої великомучениці Христини

Народилася у місті Тирі (за іншими джерелами — у Болонії або околицях Рима), у III столітті, за правління імператора Діоклетіана (284–305). Була донькою багатого язичника урядовця Урбана (римського воєначальника або правителя області).

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Христина була надзвичайно вродливою та виховувалася в розкоші. Її батько, дбаючи про збереження її “чистоти”, замкнув її у високій вежі, прикрашеній золотом і сріблом, і поставив там язичницьких ідолів, наказавши їй поклонятися їм.

Але Христина, маючи розум відкритий до істини, сама прийшла до віри в Єдиного Бога, коли почала розмірковувати над природою світу, розуміючи, що ідоли — бездушні творіння рук людських.

Увірвавшись до духовної істини, вона молилася Христу і розтрощила ідолів, викинувши уламки з вікна. Золоті й срібні частини вона роздала вбогим. Розгніваний вчинком доньки, батько Урбан наказав катувати її: били, терзали тіло гаками, обпалювали вогнем, але Христина залишалася непохитною. Потім її прив’язали до млина і обертали — однак ангел Господній зцілив її рани і підтримував дух. Урешті-решт сам Урбан помер після тортур над донькою — за переказами, уражений блискавкою або знесилений страхом перед Божою карою.

Після Урбана правителем став Діон, який також катував Христину. Воїни, які бачили ці чудеса, увірували в Христа. За це їх також стратили. Нарешті Христину вбили стрілами, одна з яких уразила її в серце.

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Прикмети 24 липня

Народні прикмети 24 липня / © unsplash.com

Грім цього дня — до теплої осені.

Роса зранку — до ясної погоди.

Якщо день сухий — ще 4 тижні не буде сильних дощів.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, 24 липня не варто братися за важку працю чи господарські справи — це може накликати злидні та втрату достатку. Позичати гроші цього дня також не рекомендується: фінансові труднощі можуть надовго оселитися в домі.

Що можна робити завтра

У день пам’яті святих страстотерпців Бориса і Гліба віряни звертаються до них із молитвами про захист від ворожнечі та зла, про зцілення від недуг і мир у родині та громаді. Також існує традиція навідати рідних чи друзів, адже цей день сприятливий для теплих зустрічей і примирення.