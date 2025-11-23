Церковне свято 24 листопада / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 24 листопада, в православному календарі день пам’яті святої великомучениці Катерини. Свята великомучениця Катерина (дата народження невідома, за традицією — кінець III століття, приблизно 287–305 роки) походила з Александрії в Єгипті. Її ім’я означає «чиста», «невинна». Вона відома своєю надзвичайною красою, мудрістю та благочестям.

Катерина народилася в знатній сім’ї та отримала добру освіту. Вона вирізнялася надзвичайною красою та розумом, але з юності прагнула духовного життя та присвятила себе Христу. За переказами, її відданість Богові була настільки сильною, що вона відмовилася від багатства та шлюбних пропозицій, обравши духовний шлюб з Христом.

Під час гонінь на християн за правління імператора Максиміна Грациана Катерина виступила з проповіддю християнства. Вона сміливо захищала віру та сперечалася з філософами, намагаючись довести істину християнства. За переказами, вона перемогла 50 язичницьких філософів у диспутах. Імператор Максимін був настільки вражений її мудрістю та красою, що намагався переконати її відректися від Христа і навіть запропонував шлюб, але свята залишилася вірною своїй вірі.

Свята Катерина відома як покровителька мудрості, науки, студентів, учителів та філософів. Їй приписують численні чудеса, серед яких зцілення хворих і допомога в складних життєвих ситуаціях.

Церковне свято 24 листопада — день пам’яті святого великомученика Меркурія

Меркурій народився в місті Кападокія (сучасна Туреччина) у знатній родині, приблизно на початку III століття. За переказами, він був від природи сильний та сміливий, а його серце з юності прагнуло правди та справедливості. Виховувався у християнській вірі, отримав гарну освіту та військову підготовку.

Меркурій став воїном у римській армії. Його хоробрість і відвага в бою були відомі далеко за межами його рідного краю. Під час служби в армії він відкрито сповідував християнство, допомагаючи слабким і захищаючи невинних. За переказами, він врятував імператора від змови ворогів, але відмовився прийняти високі нагороди чи посади, прагнучи служити лише Христу.

Після відкритого визнання віри Меркурій потрапив під переслідування за християнство. Йому пропонували відректися від Христа, але він залишився непохитним. Його піддавали тортурам, намагалися зламати фізично та морально, але він залишався непохитним у вірі. Згідно з переказами, святого стратили, забивши або відрубавши голову.

Прикмети 24 листопада

Народні прикмети 24 листопада / © unsplash.com

Якщо 24 листопада ясний день — зима буде теплою.

Сильний вітер або хуртовина цього дня віщують сувору зиму.

Якщо випав сніг — наступна весна буде пізньою.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними повір’ями слід уникати надмірних веселощів і гучного галасу, утриматися від алкоголю, важкої фізичної роботи, прання та прибирання. Також не рекомендують підмітати підлогу, аби випадково не вигнати з дому удачу.

Що можна робити завтра

Цього дня віряни звертаються в молитвах до святої Катерини. Її вважають покровителькою шлюбу, наречених та вагітних жінок, вона допомагає під час пологів. До святої моляться про доброго чоловіка чи дружину, міцний шлюб, просять мудрості для вирішення сімейних суперечок і підтримки у вихованні дітей. У давнину, аби зберегти рід, у день Катерини запалювали три свічки біля її ікони.