24 лютого — яке церковне свято, чому слід уникати гучних розваг та веселощів

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 24 лютого, в православному календарі перше і друге віднайдення голови Івана Хрестителя. Після страти Івана Хрестителя за наказом царя Ірода Антипи (близько 30 року) його голову передали Саломії, дочці Іродіади. За переданням, Іродіада, що ненавиділа пророка, наказала сховати голову в одному з палацових приміщень.

Один із служителів Ірода, праведний Йоанна (Іоан), таємно забрав голову та поховав її в глечику на Оливковій горі, неподалік Єрусалима. Через деякий час місце поховання було забуте.

У IV столітті, за правління імператора Костянтина Великого, двом ченцям, які подорожували до Єрусалима, уві сні було відкрито місце захоронення святині. Вони розкопали землю та знайшли чесну голову Івана Хрестителя. Пізніше вона була перенесена до міста Емеса (нині Хомс, Сирія), де її зберігали до нового забуття.

Коли у V столітті в Емесі почалося будівництво храму, святиню знову віднайшли. За переказами, її виявив монах, якому уві сні явився Іван Хреститель.

Голову перенесли до Константинополя за імператора Феодосія II (408–450). Там вона зберігалася у спеціально побудованій церкві та стала об’єктом великого вшанування.

Пізніше святиня була кілька разів втрачена та знайдена знову. Частини голови Івана Хрестителя нині зберігаються в різних місцях, зокрема у соборі святого Сильвестра в Римі, у мечеті Омейядів у Дамаску та в церкві Нотр-Дам у Ам’єні (Франція).

Прикмети 24 лютого

Народні прикмети 24 лютого / Фото: Unsplash

Якщо цього дня мороз – весна буде пізньою, а якщо відлига – ранньою.

Вітер вказує на вітряне літо.

Сонце на 24 лютого обіцяло гарний врожай.

Що завтра не можна робити

Не можна працювати фізично – особливо з худобою та шерстю. Вважалося, що порушення заборони може призвести до хвороб серед тварин. Не можна сваритися – щоб не накликати негаразди на свою родину. Також, через зв’язок цього дня з Іваном Хрестителем, у народі намагалися уникати гучних веселощів і надмірних розваг.

Що можна робити завтра

Господарі цього дня молилися за здоров’я тварин і захист від хвороб та хижаків. Часто кропили стайні свяченою водою, розсипали мак чи сіль для захисту.

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