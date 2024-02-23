24 лютого — яке церковне свято, що можна і не можна робити за повір'ями предків

Завтра, 24 лютого, в православному календарі перше і друге віднайдення голови Іоана Предтечі.

Святий Іоанн Предтеча, відомий також як Іоанн Хреститель, був важливою постаттю в християнській історії. Його життя було пов’язане зі служінням, пророцтвом та підготовкою до приходу Ісуса Христа. Після усікновення голови святого Іоанна, його тіло було поховане учнями в місті Севастії. Чесна голова була схована Іродіадою в безчесному місці. Це було перше знайдення голови святого.

Благочестива Іоанна, дружина царського урядника Хузи, таємно взяла святу голову. Поклала її в посудину і поховала на Оливній горі, в одному з маєтків Ірода. Через багато років маєток цей перейшов у володіння побожному вельможі Інокентію, який став будувати там церкву. Він і знайшов голову вдруге.

Прикмети 24 лютого

Народні прикмети 24 лютого / Фото: pixabay.com

Багато снігу і холодно — кучугури будуть лежати ще й в квітні.

Сніжна погода — до холодного Великодня.

Теплий день — таким буде і квітень.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що не можна запалювати вогнище, адже в ньому може згоріти і ваше щастя. Також жінкам та дівчатам заборонялося заплітати волосся — можна вплести біди.

Що можна робити завтра

Іоану молилися, щоб він позбавив людину від головного болю, тому що святого обезголовили. А ще просили про здоров'я дітей, захист урожаю на городі. А ще наші предки робили годівниці та шпаківні, щоб птахи мали, де селитися та їсти.

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