ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
243
Час на прочитання
2 хв

24 серпня — яке церковне свято, чому на Євтихія слід бути обережними з гострими предметами

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 24 серпня

Церковне свято 24 серпня / © pixabay.com

Завтра, 24 серпня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Євтихія. Євтихій народився в місті Севастії Палестинської (сучасна Сівас, Туреччина) у родині воїна Олександра та священниці Сінесії. Виховувався дідом, який навчав його грамоти та християнських догм. Почувши проповідь про Христа, він став учнем апостола Івана Богослова, а пізніше — помічником святого апостола Павла, проповідуючи Євангеліє в різних країнах.

Євтихій був поставлений єпископом Себастії, де активно проповідував християнство. За часів імператора Траяна (I–II ст.) він зазнав переслідувань за віру. Відмовившись відректися від Христа, Євтихій був страчений мечем у рідному місті.

Святий Євтихій є прикладом стійкості у вірі та відданості Христу, його життєвий шлях надихає християн на мужність та відвагу в подоланні випробувань.

Прикмети 24 серпня

Народні прикмети 24 серпня / © unsplash.com

Народні прикмети 24 серпня / © unsplash.com

  • Горіхів багато, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна.

  • Вранці туман стелиться над поверхнею озер та річок — буде кілька погожих днів.

  • Дим без вітру б’є до землі — до дощу.

Що завтра не можна робити

Народні повір’я цього дня радять уникати гучних сварок і конфліктів — вони можуть затягнутися і завдати тривалого клопоту. Також на Євтихія потрібно бути дуже обережними з гострими предметами: поранення, отримане цього дня, зазвичай гоїться довго і важко.

Що можна робити завтра

У молитвах до святого Євтихія просять його підтримки перед Богом, міцного здоров’я, лікування від недуг та збереження гармонії й спокою в родині. Святий єпископ відзначався врівноваженим і спокійним характером, тому день його вшанування радять проводити тихо, в сімейному колі, займаючись домашніми справами або організувавши невеликі спокійні посиденьки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie