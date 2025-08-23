- Дата публікації
24 серпня — яке церковне свято, чому на Євтихія слід бути обережними з гострими предметами
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 24 серпня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Євтихія. Євтихій народився в місті Севастії Палестинської (сучасна Сівас, Туреччина) у родині воїна Олександра та священниці Сінесії. Виховувався дідом, який навчав його грамоти та християнських догм. Почувши проповідь про Христа, він став учнем апостола Івана Богослова, а пізніше — помічником святого апостола Павла, проповідуючи Євангеліє в різних країнах.
Євтихій був поставлений єпископом Себастії, де активно проповідував християнство. За часів імператора Траяна (I–II ст.) він зазнав переслідувань за віру. Відмовившись відректися від Христа, Євтихій був страчений мечем у рідному місті.
Святий Євтихій є прикладом стійкості у вірі та відданості Христу, його життєвий шлях надихає християн на мужність та відвагу в подоланні випробувань.
Прикмети 24 серпня
Горіхів багато, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна.
Вранці туман стелиться над поверхнею озер та річок — буде кілька погожих днів.
Дим без вітру б’є до землі — до дощу.
Що завтра не можна робити
Народні повір’я цього дня радять уникати гучних сварок і конфліктів — вони можуть затягнутися і завдати тривалого клопоту. Також на Євтихія потрібно бути дуже обережними з гострими предметами: поранення, отримане цього дня, зазвичай гоїться довго і важко.
Що можна робити завтра
У молитвах до святого Євтихія просять його підтримки перед Богом, міцного здоров’я, лікування від недуг та збереження гармонії й спокою в родині. Святий єпископ відзначався врівноваженим і спокійним характером, тому день його вшанування радять проводити тихо, в сімейному колі, займаючись домашніми справами або організувавши невеликі спокійні посиденьки.