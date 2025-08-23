Церковне свято 24 серпня / © pixabay.com

Завтра, 24 серпня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Євтихія. Євтихій народився в місті Севастії Палестинської (сучасна Сівас, Туреччина) у родині воїна Олександра та священниці Сінесії. Виховувався дідом, який навчав його грамоти та християнських догм. Почувши проповідь про Христа, він став учнем апостола Івана Богослова, а пізніше — помічником святого апостола Павла, проповідуючи Євангеліє в різних країнах.

Євтихій був поставлений єпископом Себастії, де активно проповідував християнство. За часів імператора Траяна (I–II ст.) він зазнав переслідувань за віру. Відмовившись відректися від Христа, Євтихій був страчений мечем у рідному місті.

Святий Євтихій є прикладом стійкості у вірі та відданості Христу, його життєвий шлях надихає християн на мужність та відвагу в подоланні випробувань.

Прикмети 24 серпня

Горіхів багато, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна.

Вранці туман стелиться над поверхнею озер та річок — буде кілька погожих днів.

Дим без вітру б’є до землі — до дощу.

Що завтра не можна робити

Народні повір’я цього дня радять уникати гучних сварок і конфліктів — вони можуть затягнутися і завдати тривалого клопоту. Також на Євтихія потрібно бути дуже обережними з гострими предметами: поранення, отримане цього дня, зазвичай гоїться довго і важко.

Що можна робити завтра

У молитвах до святого Євтихія просять його підтримки перед Богом, міцного здоров’я, лікування від недуг та збереження гармонії й спокою в родині. Святий єпископ відзначався врівноваженим і спокійним характером, тому день його вшанування радять проводити тихо, в сімейному колі, займаючись домашніми справами або організувавши невеликі спокійні посиденьки.