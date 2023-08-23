24 серпня — яке церковне свято, чому не можна гуляти на самоті, кому молитися про допомогу

Завтра, 24 серпня, в православному календарі — день пам’яті мученика Євпла. Мученик Євпл був одним із ранніх християн, який віддав життя за свою віру. Він народився на острові Сицилія в місті Катанія, де служив архідияконом. Завжди носив з собою Євангеліє і проповідував про Христа язичникам. 304 року, під час переслідування християн за часів імператора Діоклетіана, Євпл був заарештований і приведений на суд. Там він заявив, що є християнином і не боїться смерті. Суддя наказав його мучити різними способами, але Євпл не зрадив своєї віри. Нарешті його обезголовили мечем і він отримав вічне життя в Божому царстві. Святий Євпл шанується як покровитель Катанії та один із чотирнадцяти святих помічників. Його мощі зберігаються в церкві м.Тревіко в Італії.

Церковне свято 24 серпня — день пам'яті преподобних Феодора й Василя Печерських

Преподобні Феодор і Василь Печерські були двома київськими ченцями, які жили в XI столітті і стали мучениками за свою віру. Вони були друзями і підтримували один одного в подвигах і спокусах.

Святий Феодор, який роздав своє багате майно, згодом спокушуваний дияволом, почав шкодувати про це. Преподобний Василь, ієромонах, своїми молитвами й настановами визволив його від пристрасті сріблолюбства. Обидва ченці померли 1098 року від ран, завданих їм князем Мстиславом Святополковичем, який несправедливо запідозрив їх у своєкорисному приховуванні знайдених ними скарбів. Через рік Мстислав під час міжусобної війни раптово, через отвір у дошці, був уражений стрілою в груди і сказав: "Вмираю за преподобномучеників Василя і Феодора".

Прикмети 24 серпня

Народні прикмети 24 серпня / Фото: Pexels

Під час сходу сонця сильно дощить — кілька днів буде погана погода.

Якщо раніше дув сильний вітер, а цього дня він припинився — скоро буде хороша погода.

Над водоймами піднімається туман — до погожих днів.

Що завтра не можна робити

Серед наших предків існувала заборона, що не можна виходити гуляти на самоті, особливо після заходу сонця. Вірили, що на людину чекає біда, її може проклясти нечиста сила. Заборонялося пити алкогольні напої, тому що цього дня приходить дух, який лякає п'яниць. Не варто думати про свої страхи і лінуватися.

Що можна робити завтра

Наші предки починали цього дня стригти овець, вовна яких уже добре відросла за літо. З неї робили різні теплі речі до зими. Віряни обов'язково молилися святим мученикам Феодорові та Василеві, щоб вони допомогли їм у справах, подарували здоров'я.

Читайте також: