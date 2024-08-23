24 серпня — яке церковне свято, що не можна робити цього дня, щоб не накликати проблеми в життя

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 24 серпня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Євтихія. Він був одним із видатних учнів апостола Івана Богослова і жив у першому столітті. Він народився у Севастополі, що в Малій Азії, і відзначався особливою ревністю до християнської віри від самого дитинства.

Євтихій був посвячений у єпископи апостолом Іваном і служив у місті Севастії. Він активно проповідував Євангеліє, навертав багатьох язичників до християнства, зціляв хворих і здійснював інші дива. У своїй діяльності Євтихій постійно стикався з переслідуваннями з боку язичницьких влад і був кілька разів заарештований та піддавався тортурам.

Під час одного з переслідувань, за наказом імператора Доміціана, Євтихій був кинутий у киплячий казан, але залишився неушкодженим. Це диво настільки вразило багатьох, що багато людей навернулися до християнства. Після цього Євтихій був підданий ще жорстокішим мукам і зрештою був обезголовлений.

Прикмети 24 серпня

Народні прикмети 24 серпня / Фото: Unsplash

Темні хмари закрили сонце — сильно похолодає.

Ясна ніч — чекайте на теплу погоду.

Дощ — до сухої осені.

Що завтра не можна робити

Дуже важливо постаратися не брати до рук гострі предмети, якими можна порізатися. Також намагайтеся акуратно користуватися вогнем. Згідно з прикметами, якщо поранитися чи обпектися, то це принесе проблеми у життя.

Що можна робити завтра

Зазвичай у цей період люди виходили на "тихе полювання", адже в лісі з'являлося багато грибів. Також намагалися звертати увагу на погоду, тому що вона допомагала спрогнозувати, якою буде осінь — дощовою, сухою чи прохолодною.

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