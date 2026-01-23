ТСН у соціальних мережах

24 січня — яке церковне свято, з чим звертатися в молитвах, чому не варто стригти нігті

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 24 січня

Церковне свято 24 січня / © pixabay.com

Завтра, 24 січня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної Ксенії Римлянки. Свята Ксенія народилася у Римі в заможній і знатній сенаторській родині. За переказами, під час народження вона отримала ім’я Євсевія, що означає «благочестя». Вона здобула гарну освіту, виховувалася в атмосфері високої культури й достатку, однак із ранніх років виявляла глибоку схильність до духовного життя, молитви та стриманості.

Коли батьки вирішили видати її заміж за впливового і багатого чоловіка, Євсевія зрозуміла, що шлюб стане для неї перешкодою на шляху повного служіння Богові. Вона прагнула зберегти дівоцтво й присвятити своє життя Христові.

Щоб уникнути примусового шлюбу, Євсевія таємно залишила Рим разом із двома служницями. Вона вирушила морем на Схід, де оселилася у Малій Азії, в місті Милас (область Карія).

Саме там вона взяла ім’я Ксенія, що в перекладі з грецької означає «чужинка», «подорожня». Це ім’я було глибоко символічним: вона свідомо обрала шлях духовного вигнання, зречення батьківщини, рідного дому та соціального статусу заради Небесного Царства.

Свята Ксенія заснувала жіночий монастир у Миласі та збудувала храм на честь святого первомученика архідиякона Стефана. Люди зверталися до неї за порадою, утіхою та підтримкою, і вона нікому не відмовляла, приймаючи кожного з любов’ю та лагідністю. Свята Ксенія відійшла до Господа у середині V століття. Перед смертю вона причастилася Святих Таїн і мирно заснула в Господі.

Прикмети 24 січня

Народні прикмети 24 січня / © pexels.com

  • Морозно 24 січня — зима ще довго триматиметься, лютий буде холодний.

  • Тепло або відлига — весна прийде рано і буде м’якою.

  • Сніг іде густо — на добрий урожай хліба.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, 24 січня не варто братися за важку роботу чи починати нові справи — зусилля не принесуть користі. Не рекомендується в’язати вузли, стригти волосся та нігті, а також місити підлогу: предки вірили, що такі дії можуть позначитися на здоров’ї.

Що можна робити завтра

Свята Ксенія — покровителька жінок, особливо тих, хто носить її ім’я, і щира помічниця для всіх інших. Цього дня православні звертаються до неї з молитвами про зцілення, щасливе сімейне життя, підтримку під час вагітності. Народна мудрість радить 24 січня зробити добрий вчинок: допомогти тому, хто потребує підтримки, провідати хворих або літніх людей, дати корисну пораду — добро обов’язково повернеться сторицею.

