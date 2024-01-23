24 січня — яке церковне свято, чому в жодному разі не можна в'язати вузли

Завтра, 24 січня, в православному календарі день пам’яті преподобної Ксенії Римлянки. Ксенія Римлянка була святою, яка жила в V столітті. Вона народилася в Римі в сім’ї сенатора і мала ім’я Євсевія. З дитинства вона любила Бога і хотіла присвятити Йому своє життя. Однак її батьки хотіли видалити її за заможного нареченого. Щоб уникнути шлюбу, дівчина таємно покинула рідний дім з двома служницями і відплила на кораблі. Вона змінила своє ім’я на Ксенію, що означає “подорожня”, і подорожувала різними місцями, допомагаючи бідним і хворим. Вона заснувала жіночий монастир в Міласі, де вона жила до кінця свого життя. Там же Ксенія стала дияконесою. Вона славилася своєю стриманістю, молитвою, смиренням і дивотворенням. Навіть померла в молитві, і над монастирем з’явився золотий вінок із хрестом.

Прикмети 24 січня

Народні прикмети 24 січня / Фото: Pexels

Заметіль чи снігопад — весна прийде пізно.

Погода безвітряна — друга половина липня буде спекотною.

Блакитне небо і білі хмари — навесні буде сонячно і ясно.

Що завтра не можна робити

В жодному разі не можна в'язати вузли. Наші предки вірили, що це накличе на сім'ю похорон. Також заборонялося готувати квас і пити алкогольні напої. Це все до проблем зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

А ось добрі справи не лише можна, але й потрібно робити. Більше того, від їхньої кількості залежить, наскільки вдалим буде рік. А ще дозволялося грати весілля, свататися чи домовлятися про вінчання.

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