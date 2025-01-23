24 січня — яке церковне свято, що не слід робити, щоб не провести наступні місяці в боргах

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 24 січня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної Ксенії Римлянки. Ксенія була заміжньою жінкою, яка жила в Римі в IV столітті. Вона походила з родини знатних і заможних людей. Її чоловік був чиновником, і життя їх було забезпечене. Після смерті її чоловіка, Ксенія вирішила відмовитися від усіх благ земного життя і жити в молитві та покаянні. Вона віддала все своє майно бідним і оселилася в монастирі, прийнявши чернецтво.

Ксенія присвятила себе служінню Богу, покаяльним молитвам і підтримці нужденних. Вона стала взірцем покори та молитви, що надихало інших. Ксенія славилася як чудотворець. Люди йшли до неї за молитвами та отримували зцілення. Вона допомагала, зокрема, хворим і бездомним, і служила своєму ближньому з великою самовідданістю.

Після багатьох років духовної праці Ксенія відійшла до Господа. Пізніше вона була канонізована як свята, і її пам'ять відзначають в різних християнських традиціях.

Прикмети 24 січня

Народні прикмети 24 січня / Фото: pixabay.com

Тварини сидять вдома і не хочуть вийти на вулицю — до сильного морозу.

Хмари пливуть дуже швидко — чекайте на хуртовину.

Ясна і сонячна погода показує, що весна буде ранньою, але холодною.

Що завтра не можна робити

Не можна цього дня ходити з брудною головою чи тілом, інакше сильно захворієте. Також не варто стригти нігті, тому що наступні кілька місяців будете ходити в боргах.

Що можна робити завтра

В давнину цей день вважали серединою зими. Селяни казали, що до кінця сезону холодів знадобиться стільки ж зерна, скільки вже з'їли, а тому обов'язково перевіряли запаси.

Читайте також: