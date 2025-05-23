Церковне свято 24 травня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 24 травня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Симеона Дивногорця. Святий преподобний Симеон Дивногорець — це одна з найяскравіших постатей у пантеоні православних святих, людина, чиє життя стало символом духовного подвигу і непохитної віри. Його ім’я пов’язане з горами, у тиші і самотності яких він шукав Бога і знайшов справжню святість.

Відомо, що Симеон народився у благочестивій сім’ї, де з ранніх років виховувався у страху Божому і любові до молитви. Однак його душа прагнула більшого — повного віддання Богові через відокремлення від мирської суєти. З юних літ він залишив світські турботи і пішов шляхом аскетичного життя, обравши для себе гори, де міг у тиші і відлюдництві проводити дні в молитві і духовних трудах.

Ця гора, яку люди прозвали Дивною, стала його домом і духовною обителлю. Там, у суворих умовах, Симеон подвизався, ведучи життя, сповнене посту, молитви і глибокої внутрішньої боротьби. Він не просто уникав світу — він трансформував свою самотність у місце живої зустрічі з Богом, даруючи через свою святість людям надію і допомогу.

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Люди, що знали про його благодать, приходили до нього по духовну пораду, зцілення від тілесних і душевних недуг, по підтримку у скрутні часи. Його дар дивотворення і прозорливості став легендарним, а слова і настанови — дороговказом для тих, хто шукав правду і світло.

У своїх вченнях преподобний Симеон наголошував на необхідності внутрішньої чистоти і смирення, закликав не боятися страждань, адже саме через терпіння і покаяння людина очищається і наближається до Бога. Його життя стало свідченням того, що справжня духовна сила народжується в самотності і щирій молитві.

Після смерті Симеон Дивногорець був проголошений святим, а його пам’ять шанується у православній церкві з особливою любов’ю. Його образ і досі надихає вірян, а святі мощі привертають численних паломників, які прагнуть доторкнутися до його благодаті.

Церковне свято 24 травня — день пам’яті святого преподобного Микити Переяславського

Святий преподобний Микита Переяславський — це один із тих подвижників, чиє життя стало взірцем справжньої духовної відданості й аскетичного подвигу в історії Руської церкви. Його шлях — це історія людини, яка залишила все заради прагнення до Бога, ставши живим прикладом смирення, молитви і незламної віри.

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Народившись у місті Переяславі, Микита від ранніх років відчував поклик серця, що вів його далеко від мирської суєти. Його душа прагнула тиші, усамітнення і безперервного спілкування з Творцем. І, відкинувши мирські принади, він обрав дорогу чернечого життя, присвятивши себе постійному духовному подвигу.

Усунутий від людського гамору, у відлюдних місцях поблизу свого рідного міста, Микита збудував маленьку келію, яка стала для нього осередком святості. Там, у тиші і суворості природи, він проводив дні в молитві, пості й глибокому духовному зосередженні. Його життя було наповнене боротьбою з власними слабкостями, постійним прагненням до очищення душі і наближення до Бога.

Відомий своєю дарованою Богом благодаттю, святий Микита допомагав не лише молитвою, але й чудесами — зціленнями, що ставали свідченням його близькості до Небесного Отця. До нього зверталися за порадою і підтримкою ті, хто шукав світло серед життєвих труднощів.

Преподобний вчив, що головною чеснотою християнина є смирення — саме через нього відкривається шлях до внутрішнього миру і єдності з Богом. Терпіння і покаяння були для нього не лише словами, а живою реальністю, що формувала кожен день його подвижницького життя.

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Після своєї земної подорожі святий Микита був прославлений Церквою, а його пам’ять відзначається в травні, коли віряни звертаються до нього з молитвами і проханнями про заступництво. Його життєвий приклад і сьогодні надихає і підтримує тих, хто прагне жити згідно з Божою волею.

Прикмети 24 травня

Народні прикмети 24 травня / © unsplash.com

Багряний схід сонця 24 травня може передвіщати грозове літо.

Якщо цього дня з’являється веселка, це може вказувати на вітряний червень, а подвійна веселка — на спекотний червень.

24 травня йде дощ, то літо буде дощовим.

Що завтра не можна робити

Цього дня суворо заборонено піддаватися гніву і розпалювати сварки, розпускати плітки чи говорити недобре про інших. Не варто впадати у смуток або нарікати на долю — душа має залишатися світлою і спокійною. Також не слід відмовляти у допомозі тим, хто її потребує, уникати образ і вживати грубі слова, бо це може притягнути біду.

За народними повір’ями, цього дня заборонено зривати або ламати гілки шипшини — вважається, що це може призвести до втрати коханої людини. У фінансових справах слід бути особливо обережними: не брати і не давати гроші в борг, адже повернення може виявитися надто складним, а матеріальні втрати — непоправними.

Що можна робити завтра

У молитвах до святого Симеона віряни звертаються з щирими проханнями про зцілення від недуг і зміцнення здоров’я, сподіваючись на його благодатну допомогу.

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У давнину цей день був тісно пов’язаний із шипшиною — рослиною, яку вважали носієм магічної сили та символом нового етапу в природному циклі життя. Проте збирати квіти шипшини дозволялося лише досвідченим травознавцям, адже їх використовували виключно в лікувальних цілях.

Народна мудрість нагадує: саме цього дня слід розрахуватися з боргами, бо ті, хто зробить це вчасно, можуть розраховувати на прихильність долі, добробут і матеріальний достаток.