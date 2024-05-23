24 травня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб не сумувати до самої осені

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 24 травня, в православному календарі день пам’яті преподобного Симеона Стовпника. Симеон народився в сім’ї християн у селищі Сиса в Каппадокії. Від 13 років він пас овець свого батька і віддавався цьому обов’язку сумлінно та з любов’ю. Після того, як почув Євангельські заповіді блаженства в церкві, він був вражений їх глибиною.

У віці 18 років Симеон прийняв чернечий постриг і віддався аскетичним подвигам. Його аскетизм був настільки суворим, що він викликав занепокоєння у ігумена монастиря. Ігумен запропонував Симеону або послабити свої аскетичні подвиги, або покинути монастир.

Симеон пішов з обителі і оселився на дні висохлого колодязя, де міг безперешкодно виконувати свої суворі обітниці. Пізніше він побудував стовп висотою в 4 метри і оселився на ньому в маленькій келії, віддавшись посиленій молитві і посту. Протягом 80 років він провів в посилених чернечих подвигах, з яких 47 років простояв на стовпі.

Прикмети 24 травня

Народні прикмети 24 травня / Фото: Unsplash

Дощить — до багатого урожаю грибів.

Вже квіти на шипшині — чекайте тепла до самої осені.

Птахи високо в небі літають — до погожого дня.

Що завтра не можна робити

Цього дня існувала заборона на те, щоб рвати гілки шипшини, якщо ви це робите не для лікувальних настоянок. Якщо забути про цю заборону, то стосунки з коханою людиною зіпсуються. Не можна сумувати і жалітися на життя — будете сумні аж до осені.

Що можна робити завтра

В народі цей день називали Шипшиновим. Наші пращури вірили, що цей день ідеально підходить для занять творчістю та рукоділля. Саме тому жінки намагалися присвятити його вишиванню, в'язанню.

Читайте також: