24 вересня — яке церковне свято, до кого молитися цього дня, щоб шлюб був міцним та щасливим

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 24 вересня

Церковне свято 24 вересня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 24 вересня, в православному календарі день пам’яті святої первомучениці та рівноапостольної Теклі. Свята Текла вважається першою жіночою мученицею Христовою і рівноапостольною, тобто тією, хто за своєю місією проповідування християнства прирівнюється до апостолів. Текла народилася у місті Ікония (сучасна Туреччина) у родині язичників, приблизно у I столітті н.е. Виховувалася в добропорядній і заможній сім’ї, була освіченою та мала сильну волю.

Ключовий момент життя Текли — її зустріч із апостолом Павлом. Він проповідував у Іконії, і Текла слухала його настанови. Її глибоке враження від проповіді Павла змусило Теклу відмовитися від шлюбу та світу, присвятивши життя Богові. Через свою віру Теклу піддали жорстоким переслідуванням з боку рідних та місцевих язичників.

Її врятував ангел Божий, а віра й мужність зробили її відомою як символ відданості Христу. Після чудесного спасіння Текла присвятила себе проповіді християнства серед язичників. Подорожувала Азією, заснувала жіночі монастирі та навчала християнським чеснотам. Текла померла у похилому віці від природної смерті, за переказами — у Селевкії або у околицях Кілікії. Її могилу перетворили на паломницьке місце, де згодом з’явився храм.

Прикмети 24 вересня

Народні прикмети 24 вересня / © unsplash.com

  • Роса на Теклу до ясної погоди.

  • Туман вранці — чекайте на холодну осінь.

  • Північний вітер — скоро прийдуть морози.

Що завтра не можна робити

Не можна залишати без підтримки тих, хто звертається по допомогу. Народна мудрість цього дня застерігає: не варто брати гроші в борг і поспішати розплачуватися.

Що можна робити завтра

Святу Теклу вшановують молитвами про щасливий шлюб і міцну родину, просять у неї зцілення очей, шкіри та від опіків.

