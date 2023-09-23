24 вересня — яке церковне свято, чому потрібно грати весілля і навіщо варити борщ

Завтра, 24 вересня, в православному календарі день пам’яті мучениці Текли. Свята Текля була однією з перших християнських мучениць, яка слідувала за апостолом Павлом і проповідувала Євангеліє в різних країнах. Її життя описане в апокрифічному творі "Діяння Павла та Текли", який був написаний у II столітті. За цим джерелом, Текля народилася в Іконії (сучасна Туреччина) і була заручена за багатим і красивим юнаком Фамиром. Одного разу вона почула проповідь Павла про чистоту і дівство, і закохалася в Христа. Вона втекла від дому і приєдналася до Павла, який її прийняв як свою духовну дочку.

Текля пережила багато небезпек і переслідувань за свою віру, але Бог її захищав і дарував їй чудесну силу. Вона зцілювала хворих, воскрешала мертвих, зупиняла пожежі і тварин. Вона також була першою жінкою-учителькою і місіонеркою, яка заснувала багато християнських громад. Вона померла у літньому віці в Селевкії (сучасна Сирія), де її поховали в гроті, в якому жінка довгий час жила. Її могила стала місцем паломництва для багатьох християн.

Свята Текля шанується в різних християнських церквах, особливо у Східних. Вона називається рівноапостольною, тобто рівною апостолам, за свою роль у поширенні Євангелія. Вона також вважається покровителькою дів і цнотливості, а також заступницею від хвороб і небезпек. У мистецтві її часто зображують з левами, які не чіпали її під час тортур, або з полум’ям, яке не обпалювало її на ложі.

Прикмети 24 вересня

Народні прикмети 24 вересня / Фото: Pexels

Навколо місяця світить коло — наступного літа буде суха погода.

Дерева ще не скинули жовте листя — до морозів далеко.

Над землею низько літають птахи — чекайте на ранню зиму.

Що завтра не можна робити

На Теклу наші предки намагалися не укладати серйозні угоди, вважаючи, що цей день несприятливий для фінансів. Також не брали і не позичали гроші. Існувала заборона на вихід з дому, залишився в ньому безлад, можна було накликати на мешканців оселі лихо та біди.

Що можна робити завтра

В давнину існувало повір'я: "Що на Теклю зав'яжеш, вже не розв'язати". Тому обов'язково грали весілля. Вірили, що шлюб, який укладений цього дня, стане міцним та щасливим. Селяни збирали останній урожай на городі. Існувала традиція готувати борщ із буряка, який зібрали цього дня. Його давали спробувати всім членам родини, щоб в сім'ї панувало щастя. Від цього дня вже стрімко змінювалася погода, починало холодати.

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