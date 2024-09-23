24 вересня — яке церковне свято, чому забороняється перераховувати гроші

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 24 вересня, в православному календарі день пам’яті святої первомучениці та рівноапостольної Текли. Текла була з багатої сім'ї в місті Іконії (сучасна Туреччина). Її батько був язичником, а мати — християнкою. Коли Теклі почула проповіді апостола Павла, вона була глибоко вражена його навчанням і прийняла християнство, вирішивши відмовитися від шлюбу і присвятити себе Богу.

Через її вірність Христу та відмову від шлюбу, Текла стикалася з гоніннями. Її батько намагався повернути її до язичництва, але вона залишалася непохитною у своїй вірі. За це вона була заарештована і піддана катуванням, проте чудесним чином уникнула смерті. Текла пережила кілька чудес, зокрема, коли її вкидали в вогонь, але вона залишалася неушкодженою. Після цього вона втекла з рідного міста, мандруючи по різних місцях, де продовжувала проповідувати християнство.

Текла стала символом вірності та відданості Христу. Вона є покровителькою дівчат і жінок, які прагнуть жити духовним життям.

Прикмети 24 вересня

Народні прикмети 24 вересня / Фото: Unsplash

Птахи летять низько — зима прийде дуже скоро.

Багато жолудів — до м'якої зими.

На горобині багато ягід — чекайте на сильні зимові морози.

Що завтра не можна робити

Дуже важливо не перераховувати гроші, особливо дріб'язок, цього дня. Інакше, кажуть народні повір'я, можна в майбутньому отримати фінансові проблеми. А ще забороняється вихвалятися, тому що все в житті може змінитися на негатив.

Що можна робити завтра

Важливо провести цей день в позитивних думках, не думати про погане, не згадувати минулі життєві негаразди.

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