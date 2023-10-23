24 жовтня — яке церковне свято, чому не варто відганяти від себе білого собаку

Церковне свято 24 жовтня — день пам'яті мученика Арефа і з ним 4299 мучеників

Це були християни, які жили в Персії за часів царя Сапора II. Вони відмовилися відступити від своєї віри і прийняти зороастрійство, яке було державною релігією. За це вони були піддані жорстоким катуванням і зрештою замучені.

Мученик Ареф був одним з найближчих сподвижників святого митрополита Симеона, який також постраждав за Христа. Ареф був дуже мудрим і благочестивим чоловіком, який знаходився в пошані серед народу. Він багато читав Святе Письмо і допомагав святому Симеону управляти церквою. Коли цар Сапор II дав наказ арештувати всіх християнських священиків і єпископів, Ареф не захотів тікати, але пішов разом зі своїм архієреєм до в’язниці.

Там вони були побиті і знущалися над ними. Цар надіявся, що Ареф зрадить свого наставника і скаже, де сховані церковні скарби. Але Ареф не погодився на таку невірність і сказав: "Я не зраджу свого архієпископа, який є для мене батьком і учителем. Я не втрачу його любові заради тимчасових благ цього світу. Я не продам свою душу за гроші, які швидко згинуть. Я не відмовлюся від свого Спасителя, який визволив мене від гріха і смерті".

За таку сміливу відповідь Ареф був осуджений на смерть разом з іншими християнами. Вони були закопані живцем у яму, де їх поступово засипали землею. Але вони не переставали молитися і славити Бога до останнього подиху.

Прикмети 24 жовтня

Народні прикмети 24 жовтня / Фото: Pexels

Голосно воркочуть голуби — до потепління.

Після довгого затишшя раптом подув вітер — чекайте на снігопад.

Ворони збираються в зграї — до снігу.

Що завтра не можна робити

Варто дуже обережно використовувати дзеркала, адже якщо одне з них розбити — чекайте на біду. Не варто знайомитися з представниками іншої статі, тому що воно може закінчитися негативно. Якщо до вас підійшов на вулиці білий собака — його не можна проганяти. Він принесе радість та удачу.

Що можна робити завтра

Цього дня зазвичай займалися різними питаннями, які пов'язані з нерухомістю. Також дозволено було в'язати, вишивати, займатися різними видами рукоділля. Дівчата збиралися ввечері разом, співали та розмовляли.

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